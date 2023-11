Wellness-, Ski- und Gourmettage

Das Grandhotel Lienz ist das erste Fünf-Sterne-Hotel Osttirols und bietet seinen Gästen ein einzigartiges Verwöhnangebot. Entspannen Sie im 1500 Quadratmeter großen Wellness- und Spa-Bereich mit Sauna, Ruhezonen sowie Pool und genießen Sie kulinarische Höhepunkte in den fünf Restaurants - inklusive ausgesuchten Weinen aus dem eigenen Weinkeller. Getoppt wird das Angebot noch mit einem grandiosen Panoramablick auf die Isel und die Dolomiten.

Das Hotel befindet sich in einer traumhaften Lage. So ist die historische Altstadt von Lienz in nur wenigen Gehminuten erreichbar und bietet die Möglichkeit zum Shoppen und Flanieren. Aber auch Sportbegeisterte kommen hier voll auf ihre Kosten. Freuen Sie sich auf die bestens präparierten Pisten am Zettersfeld oder dem Hochstein. Lienz bietet auch verschiedene romantische Rodelbahnen oder Sie erleben beim Eislaufen am Tristacher See den Winter von seiner schönsten Seite.

Das Angebot

3 Nächte in einer Superior Suite Süd mit Flussblick inkl. Frühstückbuffet

Gourmet-Menü am Anreisetag

Flasche Haussekt

Begrüßungsteller und Isel-Wasser am Zimmer

Freie Benützung der Wellness & Spa-Abteilung

kostenloser Skishuttel zum Skigebiet Zettersfeld

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reiszeitraum & Preis:

17. November bis 19. Dezember 2023

7. Jänner bis 10. Februar 2024

3. März bis 31. März 2024

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Grandhotel Lienz Fanny-Wibmer-Pedit-Straße 2 9900 Lienz

Tel.: (04852) 64 70

Mail: info@grandhotel-lienz.com

Web: www.grandhotel-lienz.com