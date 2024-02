Bis nächsten Freitag

Zwei in die Jahre gekommene Freunde treffen sich jeden Freitag in einem Lokal mit dem Namen „Zur tschechischen Botschaft“. Nach einer gemeinsam verbrachten Jugend trennte sie das Leben. Nun reden Sie über vergangene Zeiten, streiten, lachen und produzieren jede Menge Meinungen, die von zwei verschiedenen Blicken auf die Welt zeugen. Sie umkreisen ihr Älterwerden, die Verlustängste und die Angst vor dem Tod. Und um sie herum feiern gleichzeitig illustre Gäste die Absurdität des Seins. Kurz nach seiner Uraufführung in Wien können Sie Peter Turrinis aktuelles Stück „Bis nächsten Freitag“ in der Regie von Mercedes Echerer jetzt in der neuebuehne in Villach erleben.