Närrische Zeiten brechen an: Die 50. Ausgabe des Kleine Zeitung-Faschingsumzugs steht an und am 13. Februar schon dick im Kalender. Wenn die Teilnehmer dann Graz zur Narrenhochburg machen, geht die Parade am Faschingsdienstag auf erweiterter Strecke über die Bühne. Bereits bei der Oper erfolgt der Start, dann folgen Opernring, Herrengasse und Hauptplatz.

Jubiläum

Das Motto zum Fünfziger? „Folscher 50er“ – passend zum 50-jährigen Jubiläum, das allerdings coronabedingt im 52. Jahr nach der Erstausgabe des Kleine Zeitung-Faschingsumzugs stattfindet. Wir sind gespannt, welche kreativen Ansätze die Teilnehmer für ihre Kostüme und Wägen wählen. Anmeldungen zum Umzug sind bereits möglich (siehe Info unten). Danach können Sie mit dem Wagenbau bzw. dem Kostümschneidern beginnen. Von der Einzel-, Schüler bis hin zur Motto- und Gruppenwertung gibt’s Bares abzustauben. Insgesamt vergeben wir zum Jubiläum 5000 Euro Preisgeld.

© Fuchs Juergen

Kinderfasching

Auch der Kinderfasching wird beim traditionellen Kleine Zeitung Faschingsumzug wieder groß gefeiert. Alle Schulklassen, die sich in der Kategorie „Kinder/Schulen“ anmelden und beim Umzug am 13. Februar dabei seid, haben nicht nur die Chance auf einen tollen Preis, sondern bekommen auch in jedem Fall 100 Euro Unkostenbeitrag, um tolle Kostüme basteln zu können. Natürlich gibt es auch abgesehen vom Faschingsumzug wieder ein tolles Programm für die kleinen Faschingsnarren. Heuer wird es erstmalig im Joanneumsviertel hoch hergehen, und das bereits ab 10 Uhr. Dort können neben einem spannenden Rahmenprogramm auch Masken gebastelt und Krapfen verziert und anschließend verspeist werden.