Weihnachtsmenü

Traditionell isst man an Heiligabend Gänsebraten, Ente, Wild oder Fisch, aber auch Raclette, Fondue oder mancherorts einfach eine gute Jause erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

Falls Sie noch nach Inspiration für Ihr Weihnachtsmenü suchen, möchten wir Ihnen unter die Arme greifen und stellen Ihnen aus dem Buch „Meine Bauernküche“ ein 3-Gänge-Menü vor.

Erster Gang: Maronisuppe mit Zimtsternen Zutaten für 4 Personen als Vorspeise.

Zutaten für die Maronisuppe:

300 g gegarte Maroni

1 Selleriestange

4 fein gewürfelte Schalotten

200 ml Weißwein (alkoholfreie Alternative: Gemüsesuppe + 1 Schuss Zitronensaft)

ca. 750 ml klare Gemüsesuppe

250 ml Schlagobers

Öl zum Anschwitzen

Muskatnuss

Salz und weißer Pfeffer

etwas entrindetes Weißbrot zum Binden nach Bedarf

Zutaten für die Zimtsterne:

Toastbrotscheiben

Butterschmalz oder Öl zum Anrösten

Zimt

Zubereitung:

Für die Maronisuppe die gegarten Maroni etwas zerkleinern. Sellerie fein würfeln und mit den Schalotten in etwas Öl anschwitzen. Maroni dazugeben, kurz weiter rösten und mit Weißwein ablöschen. Etwas einkochen lassen, dann erst die Suppe zugießen und etwa 20 Minuten köcheln lassen. Die Suppe pürieren und mit Muskatnuss, Salz sowie weißem Pfeffer würzig abschmecken. Ist die Suppe zu dünn, etwas entrindetes Weißbrot zugeben und kurz pürieren. Schlagobers cremig aufschlagen und in die nicht mehr kochende Suppe einrühren. Für die Zimtsterne aus den Toastbrotscheiben mithilfe von Keksausstechern kleine Sterne ausstechen. In Butterschmalz oder Öl hell anrösten und noch warm großzügig mit Zimt bestreuen. Fertige Maronisuppe anrichten und mit den Zimtsternen servieren.

Zweiter Gang: Rosa Wildfilet mit Schupfnudeln und Rotweinsoße Zutaten für 4 Personen als Hauptspeise.

Zutaten für die Schupfnudeln:

500 g noch heiße, gekochte mehlige Erdäpfel

125 g Erdäpfelstärke

12 g Grieß

125 g Butter zum Schwenken

Salz

Zutaten für das Wildfilet:

2 Wildfilets im Ganzen (ersatzweise 700–800 g ausgelöster Reh- oder Hirschrücken)

2 Lorbeerblätter

4 Wacholderbeeren

1 Zweig Rosmarin

1 Knoblauchzehe

50 g Butter

Salz und Pfeffer

Öl zum Anbraten

Zutaten für die Rotweinsoße:

125 ml Rotwein

1 EL Zucker

1 EL Butter

Zubereitung:

Für die Schupfnudeln die Erdäpfel durch eine Erdäpfelpresse drücken und noch warm mit Stärke, Grieß und Salz zu einem Teig verarbeiten. Zu einer Rolle formen, kleine Stücke davon abstechen, diese zu Schupfnudeln rollen bzw. formen. Zugedeckt zur Seite stellen.

Für die Wildfilets das Fleisch gut zuputzen und mit Salz sowie Pfeffer würzen. In einer feuerfesten Pfanne in etwas Öl auf beiden Seiten jeweils ca. 3 Minuten anbraten. Lorbeerblätter, Wacholderbeeren, Rosmarin, Knoblauchzehe sowie Butter dazugeben und das Fleisch im vorgeheizten Backrohr bei 180 °C Heißluft ca. 20 Minuten braten. Das Filet sollte innen noch rosa sein und eine Kerntemperatur von 54 °C aufweisen. Inzwischen für die Soße den Rotwein mit Zucker so lange einkochen, bis die Soße sämig wird. Abschließend die Butter einrühren, die Soße dabei aber nicht mehr kochen lassen!

Schupfnudeln in siedendem Salzwasser ca. 8 Minuten leicht köcheln lassen. Butter aufschäumen lassen und die abgeseihten Schupfnudeln darin schwenken.

Fleisch herausheben und vor dem Aufschneiden etwa 5 Minuten rasten lassen. Den zurückgebliebenen Bratensaft unter die Rotweinreduktion mischen. Wildfilets tranchieren und mit der Rotweinsoße sowie den vorbereiteten Schupfnudeln auftragen.

Vegetarische Variante – Zweiter Gang: Fischröllchen mit Petersiliensoße und Kürbiskraut Zutaten für 4 Personen als Hauptspeise.

Der perfekte Gang für Fischliebhaber © kk

Zutaten für das Kürbiskraut:

750 g Kürbisfleisch

3 EL Fruchtessig

1 fein gewürfelte Zwiebel

1 EL mildes Paprikapulver

je 1 Msp. Kurkuma und Kümmelpulver

250 ml klare Gemüsesuppe

125 ml Weißwein (alkoholfreie Alternative: Gemüsesuppe)

1 größerer mehliger Erdapfel

Salz

Öl zum Anschwitzen

Zutaten für die Petersiliensoße:

3 EL Butter

2 TL glattes Mehl

250 ml klare Gemüsesuppe

2 EL Weißwein (alkoholfreie Alternative: 1 Spritzer Zitronensaft)

125 ml Schlagobers

1 Bund fein geschnittene Petersilie

Zutaten für die Fischröllchen:

1 kg Fischfilets (Karpfen, Forelle, Saibling etc.)

1–2 EL Petersilienblätter

Salz

Öl zum Bestreichen

Zubereitung:

Für das Kürbiskraut das Kürbisfleisch in sehr feine Streifen schneiden oder grob reiben, mit Essig sowie etwas Salz vermengen und ca. 10 Minuten ziehen lassen.

Zwiebel in Öl anschwitzen. Paprikapulver, Kurkuma sowie Kümmel einrühren, Kürbis dazugeben und mit Suppe sowie Wein aufgießen. Den rohen Erdapfel fein reiben, untermengen und das Kürbiskraut 10–15 Minuten dünsten. Abschmecken.

Inzwischen für die Petersiliensoße die Butter schmelzen, Mehl einrühren und kurz aufschäumen lassen. Suppe, Wein und Obers zugießen und alles gut einkochen lassen. Die fein geschnittene Petersilie einrühren, aufkochen und pürieren.

Für die Fischröllchen die Fischfilets sorgfältig entgräten, salzen, mit den Petersilienblättern belegen und einrollen. Jeweils ein passendes Stück Alufolie mit Öl bestreichen und die Fischröllchen darin fest einwickeln, dabei die Enden gut eindrehen. Fischröllchen auf einen Rost legen und auf der mittleren Schiene im vorgeheizten Backrohr bei 180 °C Ober-/Unterhitze ca. 6 Minuten garen.

Die fertig gegarten Fischröllchen auspacken, mit dem Kürbiskraut anrichten und mit der Petersiliensoße beträufeln.

Dazu passt: Klassische Buttererdäpfel und Reis schmecken zu diesem aparten Fischgericht immer gut, abwechslungsreicher wird es mit Risotto aus Rollgerste, Dinkel oder anderem Urgetreide.

Dritter Gang: Vanillekipferlparfait Zutaten für 4 Personen als Nachspeise.

Zutaten:

100 g Kristallzucker

30 ml Wasser

ca. 200 g Vanillekipferl

3 mittelgroße Eidotter

350 ml Schlagobers

abgeriebene Schale von 1 Orange

etwas Vanillezucker

Zubereitung:

Zucker mit dem Wasser so lange einkochen, bis die Flüssigkeit dickflüssig geworden ist (das geschieht bei einer Temperatur von 120–121 °C).

Die Vanillekipferl zerbröseln. Die Dotter schaumig rühren und abgeriebene Orangenschale sowie Vanillezucker hinzufügen.

Den Zuckersirup unter ständigem Rühren langsam in die schaumig gerührten Dotter einrühren und kalt schlagen, d. h., solange weiterschlagen, bis die Masse kalt ist.

Schlagobers cremig aufschlagen und mit den zerbröselten Vanillekipferln unter die Dottermasse mengen.

Eine Form mit Frischhaltefolie auskleiden und die Parfaitmasse einfüllen. Einige Stunden (am besten über Nacht) in den Tiefkühler stellen. Etwa 15 Minuten vor dem Servieren herausnehmen.