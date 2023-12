Gipfelsieg auf zwei Brettern.

Skitouren in verschneiten Berglandschaften boomen. Und das mit gutem Grund: Das langsame Bergaufgleiten auf Skiern mit Fellen hat eine unglaubliche Faszination und ist eine Wohltat für Körper und Seele. Gerade in Sachen Equipment sollten Sie dabei keine Kompromisse eingehen: Mit dem Transalp 86 CTI Pro sind Sie bestens ausgerüstet. Eine verlängerte Titanaleinlage sorgt für maximale Stabilität bei widrigsten Verhältnissen. Carbon Stringers in doppelter Ausführung und ein handverlesener Paulownia Holzkern machen diesen Ski noch leichter. Der ideale Begleiter für ambitionierte Skitourengeher in einer Mittelbreite für den universellen Gebrauch.

Club-Mitglieder erhalten eine 50-Prozent-Ermäßigung auf Basic-Instinct-Skitourentage und Start-Skitourenkurs von ALPS. Mehr Infos finden Sie hier.

Gewinnspiel

WIr verlosen Fischer-Tourenski im Wert von 800 Euro. Zur Verfügung gestellt von ALPS.

Teilnahmeschluss: 14. Jänner 2024