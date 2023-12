Als Abschluss unserer Adventtipps möchten wir Ihnen besinnliche, traditionelle und inspirierende Impulse für die Weihnachtsfeiertage mitgeben.

„Ihr Kinderlein, kommet...“

„... o kommet doch all! Zur Krippe herkommet in Bethlehems Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht, der Vater im Himmel für Freude uns macht.“

Traditionelle Weihnachtslieder erklingen zu dieser Zeit in vielen Häusern und erzählen die Geschichten der Weihnachtszeit. Im Liederblatt „Meine Lieder, deine Lieder“ vom Volksliedwerk finden Sie eine Sammlung an traditionellen Weihnachtsklängen für Ihren Weihnachtsabend.

Außerdem finden Sie im Liederblatt das Weihnachtsevangelium nach Heinz Janisch.

Weihnachten damals und heute

Zum Abschluss unserer Adventtipps möchten wir noch einen Blick in die Vergangenheit werfen. Jedes Jahr schmückt das Kleine Zeitung Titelblatt am 24. Dezember eine Darstellung der Weihnachtszeit. Über die Jahre wurde diese auf viele Weisen interpretiert und in Szene gesetzt. Wir haben im Kleine Zeitung Archiv gestöbert und Titelbilder von 1960 bis heute gesammelt. Nehmen Sie sich gerne einen Moment Zeit und machen Sie einen kleinen Ausflug in die Geschichte der Kleinen Zeitung.

Wir wünschen Ihnen besinnliche und ruhige Weihnachtsfeiertage und einen guten Start ins neue Jahr!