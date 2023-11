Die Oper von Katharina Tiwald und Erling Wold erlebt am 29. November in Klagenfurt ihre Uraufführung. In memoriam an die Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia, die am 16. Oktober 2017 in Malta durch eine Autobombe ums Leben kam, behandelt „Daphnes Garten“ ein Phänomen, das gerade in unseren Tagen höchste Aufmerksamkeit auf sich zieht, weltweit, aber auch in Österreich: Korruption. Daphnes Blog, in dem sie Korruption, Geldwäsche und die Gier nach Macht schonungslos offenlegte, kostete ihr letztlich das Leben. Einzig ihr Garten gab ihr inmitten der dunklen Machenschaften Halt und Geborgenheit. Sie liebte das Schöne.

Ermäßigung Club-Mitglieder erhalten eine 2für1-Ermäßigung (max. 2 Karten) sowie ca. 50 % Ermäßigung auf den Normalpreis für Einzelkarten – für alle sechs Vorstellungen von „Daphnes Garten“.

Achtung: Die ermäßigten Karten sind limitiert. Pro Club-Mitglied ist der Rabatt auf max. zwei Karten einlösbar. Die Premiere ist von der Ermäßigung ausgenommen.

Karten: Tel. (0463) 310 300 / ke@klagenfurtensemble.at