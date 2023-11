Tropisches Wanderparadies am Äquator

Als nahezu einziger Reiseveranstalter laden wir dazu ein, die noch vom Tourismus weitgehend unberührte kleine Insel São Tomé in Westafrika zu entdecken. Das zweitkleinste Land Afrikas bietet überwältigende ursprüngliche Naturschönheiten wie dichte unberührte Regenwälder und Bergnebelwälder, traumhafte Wasserfälle und einsame tropische Badestrände. In der Kleingruppe mit max. 15 TeilnehmerInnen wandern wir durch feuchte Regenwälder, besuchen alte Kakao- und Kaffeeplantagen, baden in tropischen Wasserfällen und verbringen sogar einen Tag lang direkt am Äquator. Wer sich von absoluten Geheimtipps abseits der großen Reiseströme angesprochen fühlt, wem authentische Lebensfreude und Landeskultur wichtiger sind als garantierte westliche Komfortstandards, der wird von São Tomé begeistert sein!

Das Angebot

Flug Wien – Lissabon – Sao Tomé / Sao Tomé – Lissabon – Wien mit TAP

23 kg Freigepäck pro Person

7xÜN/Halbpension Mucumbli Lodge o.ä.

3xÜN/Halbpension im Praia Inhame Ecolodge o.ä.

Eintrittsgebühr Obo Nationalpark, Botanischer Garten, Café Museum

Tourismustaxe

Bootsfahrt nach Rolas

RETTER-Reiseleitung: Mag. Martin Weber

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder

Reisezeitraum und Preise:

Preis/Person im Doppelzimmer: 3.178 EUR

EZZ: 345 EUR

Termin: 3.2.-15.2.2024

