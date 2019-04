„White Paper Solution“, kurz WPS, nennt sich die innovative Lösung des ­Grazer ­Unternehmens Muster & Partner, die den herkömmlichen Dokumentendruck in neue Bahnen lenkt. Der gute alte Brief ist damit nicht nur sprichwörtlich von der Rolle.

Mit der „White Paper Solution“ ist es möglich, direkt von der Papierrolle ins Kuvert zu drucken © Helge Sommer

„Wir müssen dort ansetzen, wo Information entsteht“, erläutert Max Mustermann von Muster & Partner den Grundgedanken der „White Paper Solution“, kurz WPS. Spezialisiert auf Mailings und Digitaldruck wehte dem steirischen Unternehmen der Konkurrenzwind heftig entgegen, denn der Preiskampf innerhalb der Druckbranche verschärfte sich zunehmend. Grund genug, die zukünftige Entwicklung aktiv in die Hand zu nehmen und neue Geschäftsfelder zu erschließen. „Transaktionsdruck“ lautet die Antwort. Dahinter verbirgt sich der gesamten Dokumentendruck etwa für Rechnungen oder Mahnungen – von der Aufbereitung der Korrespondenz über die Produktion bis hin zur Zustellung.

Ausgangspunkt: eine Rolle weißes Papier

„Wir drucken von der Rolle direkt ins Kuvert“, bringt Max Mustermann den Prozess WPS auf den Punkt. Das Kernprinzip: Ausgangspunkt eines jeden Dokuments, beispielsweise einer Heizkostenabrechnung, ist kein vorproduziertes Formular. Vielmehr ist es eine Rolle weißes Papier. Briefpapiere, Zahlscheine und die Kuverts müssen somit nicht eigens hergestellt werden. Sie werden erst im Zuge des Dokumentendrucks gefertigt. „Wir produzieren nur, was aktuell benötigt wird“, erläutert Mustermann. Dadurch kann die Lagerbewirtschaftung völlig neu überdacht werden. So rechnet sich WPS ab dem ersten Einsatztag – und die Umwelt freut sich über Papier, das gar nicht erst produziert werden muss.

Intelligenter Druck für individuelle Magazine

Herzstück der Hardware ist ein intelligentes Rollenfarbdrucksystem. Es bringt bis zu fünf Farben aufs Papier und verfügt über Schmankerln wie eine dynamische Perforation. Damit können abtrennbare Zahl- oder Gutscheine in ein Dokument integriert werden. Am Ende der Produktionskette steht die vollauto­matisierte Kuvertierung samt Aufdruck. Was das in der Praxis bedeutet, zeigt das Beispiel einer Hausverwaltung. Bislang verschickte man an die Kunden die detaillierte ­Betriebskostenabrechnung. Daneben erhielten alle das jährliche Kundenmagazin. „Warum nicht beide miteinander verschmelzen?“, dachte man sich bei Muster & Partner. Das Ergebnis ist ein für jeden Kunden individuelles Magazin mit integrierter Abrechnung: Inhalt und Seitenumfang hängen von den ­Kundendaten ab. Wer eine Wohnung gemietet hat, erhält ein 16 Seiten starkes Magazin. Wer obendrein eine Garage benutzt, dessen Journal umfasst ­20 ­Seiten.

Umweltfreundliche Lösung durch Einsparung

Durchaus gewünschter Nebeneffekt ist ein beachtliches Einsparungspotenzial, was Portokosten betrifft. WPS senkt aber auch Druck- und Papier­kosten deutlich – was Con­trollern und Umwelt freut.