Wo schließt sich der Kreis zwischen AC/DC und ihrem weltberühmten „Highway to Hell“? Die Antwort: In der Elektromobilität. G

Genauer, mit der Power jeder Beschleunigung ersetzen E-Autofahrer Lärm durch Leistung und katapultieren sich in die Mobilität der Zukunft – aber zuerst geht’s zum ersten E-Mobilitätskompetenztreffen im Thermenhotel Stoiser.



Einfach höllisch gut

„Uns ist es wichtig, den Leuten nicht nur Infos zu AC (Wechselstrom) und DC (Gleichstrom) zu liefern, sondern vor allem mit professioneller Aufklärung gegen die Mythen rund um das Thema „E-Mobilität“ aufzuräumen, so Hotelchef Gerald Stoiser zur Entstehung dieses Info-Abends. „Dafür haben wir mit Franz Liebmann nicht nur DEN Tesla-Experten, sondern auch einen waschechten Oststeirer als Redner gewinnen können.“ Neben dem Vortragenden E-Mobilitäts-Trainer Liebmann waren auch Vertreter der Energie Steiermark und weitere steirische E-Mobilitätsexperten zur Diskussion geladen.

Das Thermenland steht unter Strom

Mit dem ersten Kompetenztreffen in Sachen E-Mobilität will das Thermenhotel für die Region ein Zeichen für die sanfte Art der Fortbewegung setzen und vor allem das Bewusstsein schärfen. Liebmann weiß: „21.300 Elektroautos sind derzeit auf Österreichs Straßen unterwegs. Im Jahr 2017 waren es noch knapp 15.000 – Die Nachfrage ist also ganz klar im Steigen. Wir wollen mit unserem ersten E-Mobilitätsabend E-Fahrer und solche, die es werden wollen umfassend informieren.“

Bewusster Genuss in der Region

Das Thermenhotel Stoiser in Loipersdorf hat sich schon früher als regionaler Vorreiter in Sachen elektrische Fortbewegung heraus gestellt. „Fahren unter Strom ist bei uns schon seit 2017 ein Thema, als wir mit unserem Genuss-Mobil einen elektrischen BMW i 3 für unsere Hotelgäste besorgt haben. So kann das Thermen- und Vulkanland ganz stressfrei elektronisch ERfahren werden ...“