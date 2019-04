Gartenfreund„MEGA CLEAN“ mit „ÖKO PLUS“

GARTENFREUND rüstet zu Frühlingsbeginn alle Gartenliebhaber mit einem neuen Tool aus, das einen blitzsauberen Start in die Outdoor-Saison ermöglicht: den Hochdruck­reiniger „Mega Clean 2020“ mit einem starken Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku.

Moos auf den Pflastern, Schmutz auf den Möbeln, Erde auf den Stiegen: Damit haben Gartenfreunde nach dem langen Winter gewiss keine Freude – und schon gar keine Vorfreude darauf, sie mühsam entfernen zu müssen. Noch dazu, wo es in den entlegenen Bereichen des Gartens oft keinen Strom- und Wasseranschluss für ein Reinigungsgerät gibt ...



Der neue Hochdruckreiniger „Mega Clean 2020“ von GARTENFREUND macht Schluss mit diesem Ärgernis. Mit seinem extrem ausdauernden Lithium-Ionen-Akku und dem großen 30-Liter-Wassertank ist er im gesamten Garten ohne Kabel und ohne Schlauch einsatzbereit. Mit seiner leistungsstarken Pumpe kann er einen max. Druck von 110 bar erzeugen – damit macht er sogar hartnäckigstem Schmutz den Garaus. Das große Plus dabei: Er macht das so leise, dass er die Umgebung und damit auch die Nachbarn nicht stört.

Sanft und vielseitig

Ob Glas, Beton, Pflaster, Stein, Kunststoff oder Holz: Der „Mega Clean 2020“ ist für jede Oberfläche geeignet – mit seinen Flächen- oder Rotationsdüsen gibt es für jede Anwendung den richtigen Aufsatz. Selbstverständlich kann der Druck flexibel reguliert werden. Denn vor allem die Oberflächen der neuen Outdoor-Möbel-Generationen sind wertvoll und manchmal auch recht empfindlich. Da darf der Druck nicht zu hoch werden. Welcher Druck für welche Oberfläche geeignet ist, kann man auf dem praktischen Hinweisschild auf dem Wassertank ablesen. Diesen hat man übrigens immer im Blick: Transparent zeigt er den Wasserstand an und lässt sich bequem am Wasserhahn befüllen. Für längere Einsätze kann der „Mega Clean 2020“ natürlich auch mit einem Gartenschlauch verbunden werden, der dafür notwendige GARTENFREUND-Universal-Schlauchanschluss ist selbstverständlich bereits integriert.

Mit „Öko Plus“ unweltfreundlich reinigen

GARTENFREUND achtet bei seinen Innovationen bewusst auf einen sparsamen Umgang mit den wertvollen Wasserressourcen. Deshalb wurde als spezielles Feature die GARTENFREUND-Reinigungsspritze „Öko Plus“ entwickelt. Deren oszillierender Strahl reinigt Flächen effektiv und spart bis zu 40 Prozent Wasser ein. Ob harter Strahl, flache Düse oder weicher Sprühstrahl: die Wassermenge kann mit nur einer Hand ergonomisch reguliert werden. Dabei ist die „Öko Plus“ bruch- und kratzresistent und dank des Weichkunststoffrings am Kopf frostsicher und äußerst langlebig.

GARTENFREUND mit Hauptsitz in Leoben ist ein Hersteller von Gartengeräten. Mit einem Jahresumsatz von rund 69 Millionen Euro ist GARTENFREUND österreichischer Marktführer. 152 Mitabrieter werden in Leoben beschäftigt.