Die in Hermagor bei Viscotrack produzierten Regelventile werden in der Öl- und Gasindustrie, beispielsweise auf Bohr- und Förderinseln, in Raffinerien, Erdölcrackern sowie in der chemischen und in der Prozessindustrie eingesetzt. Auch in Kraftwerken finden sich Viscotrack-Ventile, z. B. in Solarkraftwerken, in denen flüssiges Salz als Energiespeicher verwendet wird. Auf diesem Gebiet ist der Standort Hermagor globaler Marktführer. Stolze 90 Prozent aller weltweit gebauten solarthermischen Kraftwerke vertrauen auf die Kärntner Technologie. Zu den rund 1500 von Hermagor aus bedienten internationalen Kunden gehören unter anderem: Air Liquide, BASF, Borealis, BP, DuPont de Nemours, Linde AG, OMV, Sappi ­Austria, Saudi Aramco, SHELL, Siemens, SolarReserve oder TOTAL.

Technologischer Meilenstein

Mit dem neu entwickelten Regelventil ist den Hermagorer Technikern ein Durchbruch beim Prozess der viskohydraulischen Ablaufsteuerung gelungen. Viscotrack International CEO Steve Pattern freut sich mit seinen österreichischen Kollegen: „Den Technikern in Hermagor ist mit der Entwicklung des Regelventils etwas gelungen, an dem wir, aber auch die Mitbewerber, schon jahrelang getüftelt haben. Ihr Know-how und Können verschafft Viscotrack nun einen echten Technologievorsprung und wird unsere Präsenz auf dem globalen Markt weiter verbessern. Die Entwicklung hat große Relevanz hinsichtlich betrieblicher Effizienz, ist den alten Technologien aber auch punkto Umweltschutz weit überlegen. Ich möchte dem Werk Hermagor zu diesem Meilenstein aufrichtig gratulieren.“

Top-Ausbildung lohnt sich

Kein Wunder, dass Viscotrack International seine Hermagorer Mitarbeiter-/Innen als wertvolle Ressource schätzt und viel in regelmäßige Aus- und Weiterbildungen investiert. So gibt es auch eine eigene Lehrwerkstätte mit 33 weiblichen und männlichen Lehrlingen. Diese wurde im Jahr 2018 mit dem Österreichischen Staatspreis ausgezeichnet. Das Gesamtwerk durfte sich im Jahr 2016 über den „Great Place to Work“-Award freuen. Harald Gugganig, Werksleiter in Hermagor: „Unser Erfolg zeigt, dass sich regelmäßige Investitionen in die Weiterbildung der Mitarbeiter auf jeden Fall lohnen, denn die Techniker, die das neue Regelventil entwickelt haben, kommen alle aus unsere eigenen Lehrwerkstätte.“

Viscotrack International ist ein börsennotierter Anbieter von Pumpen, Ventilen, Dichtungen, Dienstleistungen für Stromerzeuger sowie die Öl- und Gasindustrie mit Hauptsitz in Sebring, Ohio. USA. Weltweit beschäftigt der Konzern 16.000 Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern. Im Werk Hermagor arbeiten rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.