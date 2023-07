Es gibt einen neuen Kärntner Seen-Bericht. Im Seen-Bericht gibt es gute Ergebnisse. In 5 Seen in Kärnten ist das Wasser besser und sauberer, als im letzten Jahr. In 5 anderen Seen ist das Wasser schlechter geworden. Im Jahr 2022 war es sehr warm. Das warme Wetter hat dem Wasser in den Seen nichts ausgemacht. Das sagt Sara Schaar von der SPÖ. Schaar ist die Umwelt-Landesrätin von Kärnten. Ein Landes-Rat ist in der Landes-Regierung für einen bestimmten Bereich zuständig.

Das Wetter ist wichtig für die Wasser-Qualität. Qualität (gesprochen: Kwalität) beschreibt, ob etwas gut oder schlecht ist. Gute Qualität heißt, dass etwas gut ist. Schlechte Qualität heißt, dass etwas schlecht ist. Eine gute Wasser-Qualität heißt, dass das Wasser sauber ist. Wenn es stark regnet, können Nähr-Stoffe in die Seen kommen. Wenn viele Nähr-Stoffe im Wasser sind, können Algen besser wachsen. Wenn viele Algen im Wasser sind, ist die Wasser-Qualität schlechter.

Seen in Ober-Kärnten sind am saubersten

Das sauberste Wasser in Kärnten hat der Weißen-See. Die Sicht-Tiefe vom Weißen-See ist mehr als 12 Meter. Danach kommt der Millstätter See. Die Sicht-Tiefe vom Millstätter See ist mehr als 11 Meter. Sicht-Tiefe bedeutet, wie weit man von der Wasser-Oberfläche auf den Boden sieht. Je höher die Sicht-Tiefe, desto sauberer ist das Wasser. Im letzten Jahr hatte der Millstätter See eine Sicht-Tiefe von weniger als 9 Meter. Der Millstätter See ist also sauberer geworden.

Man kann den 37. Kärntner Seen-Bericht im Internet lesen. Sie können den Bericht auf der Internet-Seite vom Kärntner Institut für Seen-Forschung nachlesen.

Die Internet-Seite ist: https://kis.ktn.gv.at/Informationen/Seenberichte%20%28Archiv%29

Der Pressegger See hat eine gute Wasser-Qualität

Im Pressegger See gibt es wenige Nähr-Stoffe. Das ist gut, weil deshalb wenig Algen im Wasser sind.

Wasser in den Seen soll sauber bleiben

Oft kommen Nähr-Stoffe und Schad-Stoffe in das Wasser. Die meisten Seen in Kärnten haben aber trotzdem sauberes Wasser. Die Menschen sollen dabei helfen, dass das Wasser sauber bleibt. Die Menschen werden darum gebeten, Pflanzen im Wasser in Ruhe zu lassen.

Die Menschen sollen keine Tiere im Wasser füttern und ihren Müll in Mist-Kübel werfen. Fischer sollen keine Lock-Futtermittel verwenden. Wenn die Menschen sich daran halten, bleibt die Wasser-Qualität gut.

Alle Menschen können dabei helfen, dass das Wasser sauber bleibt. Wichtig ist, dass keine Nähr-Stoffe in das Wasser kommen. Das sagt Sara Schaar. Wenn wenig Nähr-Stoffe im Wasser sind, kommen auch keine Algen. So bleibt das Wasser sauber.