Das letzte Konzert von Robbie Williams in Kärnten ist schon fast 6 Jahre her. Im Jahr 2017 war Robbie Williams im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt. Im Jahr 2017 waren mehr als 30.000 Menschen bei seinem Konzert. Heuer am 22. Juli gibt Robbie Williams wieder ein Konzert in Kärnten. Robbie Williams kommt diesmal zur Burg Hochosterwitz. Es gibt Plätze für 20.000 Besucherinnen und Besucher. Es können noch Karten für das Konzert gekauft werden.

Gäste beim Konzert

Vor Robbie Williams kommt noch Bernhard Speer auf die Bühne. Bernhard Speer ist von der Musik-Gruppe Seiler & Speer. Bernhard Speer wird ein besonderer Gast beim Konzert sein. Es kommt noch ein weiterer Gast. Der 2. Gast ist der Sänger Calum Scott. Calum Scott wurde im Jahr 2015 durch eine englische Casting-Show bekannt. Eine Casting-Show (gesprochen: Kahsting Schou) ist eine Fernseh-Sendung. Bei einer Casting-Show werden Menschen mit einem bestimmten Talent gesucht.

Calum Scott hat in der Show nicht gewonnen. Er hat trotzdem viel Erfolg. Seine Lieder sind bis jetzt mehr als 2 Milliarden Mal auf Spotify angehört worden. Spotify (gesprochen: Spotifei) ist eine Musik-App auf dem Handy. Eine App (gesprochen: Äpp) ist ein Programm am Handy. Mit Spotify kann man unterwegs Musik hören. Auf Spotify kann man zum Beispiel auch das Lied „Where Are You Now“ anhören. Dieses Lied hat Calum Scott gemeinsam mit dem belgischen DJ „Lost Frequencies“ gemacht. Ein DJ (gesprochen: Ditschei) ist eine Person, die Musik macht.