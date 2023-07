Ab Montag den 3. Juli 2023 gab es in Kärnten einen großen Polizei-Einsatz. Bewaffnete Polizisten haben in Villach und in Feldkirchen Durchsuchungen gemacht. Es waren auch Polizisten von der Cobra dabei. Die Cobra ist eine Spezial-Einheit der Polizei. Diese Razzia hat von Montag, den 3. Juli bis Mittwoch, den 5. Juli 2023 gedauert. Eine Razzia ist eine Durchsuchung von der Polizei.

Genauere Informationen

Gottlieb Türk hat nun gesagt, was passiert ist. Man hat vorher nichts gesagt, damit man die Ermittlungen gut machen kann. Türk ist der Leiter vom Landes-Kriminalamt. Es ging um Drogen, Zuhälterei und um Geld-Wäsche. Zuhälterei bedeutet, dass jemand mit Sex viel Geld macht. Das ist aber verboten. Geld-Wäsche bedeutet, dass man illegal mit Geld handelt und versucht, das zu vertuschen.

Es gab Festnahmen

Man hat 6 Rumänen, einen Italiener und eine Frau aus Österreich festgenommen. Außerdem hat man viele Drogen gefunden.

Der Einsatz startete Montagnachmittag in Villach © KLZ/Lux

Ab 3. Juli gestartet

Am Montag, den 3. Juli 2023 hat die Razzia in Villach begonnen. In Villach gab es viele Durchsuchungen zur gleichen Zeit. Vor vielen Gast-Häusern sind bewaffnete Polizisten gestanden. Auch Polizisten von der Cobra waren dabei. Die Polizisten haben zum Beispiel Pizzerien und Kebab-Läden durchsucht. Die Polizisten haben aber auch viele Wohnungen durchsucht.

Am Mittwoch wurden in Villach erneut Razzien durchgeführt © Klagenfurt_Elite/Instagram

Der Einsatz ging am 4. Juli weiter

Der Polizei-Einsatz ging am Dienstag den 4. Juli 2023 weiter. Es wurden wieder Wohnungen, Geschäfts-Lokale und Gast-Häuser durchsucht. Am Dienstag gab es auch in Feldkirchen viele Durchsuchungen. Am Mittwoch, den 5. Juli 2023 waren die Polizisten wieder in Villach.

Vor Wochen geplant

Eigentlich hätte der Einsatz schon vor einigen Wochen stattfinden sollen. Er wurde aber verschoben. Beim Einsatz waren Polizisten aus ganz Kärnten.