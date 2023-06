Im Internet wird jetzt vor Dieben in Italien gewarnt. Es hat viele Einbrüche in Autos gegeben. Das schreibt das Adria Magazin. Die Diebe haben es auf die Autos von den Urlaubern abgesehen. Es hat sehr viele Einbrüche auf den Rast-Stätten in der Nähe von Triest gegeben. Auch in der Nähe von Venedig gibt es viele Einbrüche in Autos. Die Polizei ist jetzt öfter an den Rast-Stätten.

Diebe brechen auch auf Supermarkt-Parkplätzen ein

Diebe können leicht in die Autos einbrechen. Viele Rast-Stätten haben nämlich keine Kameras. Die Diebe brechen auch gerne auf Park-Plätzen von Super-Märkten in Autos ein. Dort gibt es meistens auch keine Kameras. Die Diebe stehlen oft Computer und Handys. Sie stehlen auch Bekleidung. Die Diebe warten bis die Urlauber weg sind. Dann brechen sie die Autos auf.

Rat-Schläge für Urlauber:

Der ÖAMTC ist der Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touring Club. Der ÖAMTC unterstützt Menschen, die mit einem Fahr-Zeug auf den Straßen unterwegs sind.

Der ÖAMTC hat Rat-Schläge für Urlauber: