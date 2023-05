Am Samstag, den 27. Mai 2023, werden sehr viele Menschen das Rad-Rennen in Tarvis anschauen. Das Rad-Rennen heißt „Giro d’Italia“.

Der „Giro d’Italia“ ist ein Rad-Rennen in Italien, das jedes Jahr im Mai stattfindet. Damit nicht so viele Zuschauer nach Tarvis fahren, wird deshalb die Autobahn-Abfahrt ab 5 Uhr in der Früh gesperrt sein. Die nächste Autobahn-Abfahrt nach Tarvis ist dann bei Pontebba. Nach Tarvis hinein kann man fahren, aber es wird viele Umleitungen geben. Das sagt Renzo Zanette. Zanette ist der Bürger-Meister von Tarvis.

Es wird nicht so viele Park-Plätze geben

Am Samstag wird es in Tarvis sehr wenig Park-Plätze geben. Wenn man weiß, wo man sein Auto parken kann, dann kann man nach Tarvis essen gehen oder Einkaufen gehen. Das sagt der Bürger-Meister von Tarvis.

Für die Zuschauer, die sich nur das Rad-Rennen ansehen möchten, sind die Park-Plätze woanders. Zum Beispiel beim Ort Coccau gibt es mehr als 2.000 Park-Plätze. Es gibt auch freiwillige Personen, die die Auto-Fahrer bei den Park-Plätzen einweisen. Für Personen die aus Slowenien kommen, gibt es in Planica fast 2.500 Park-Plätze. Es wird auch 1.500 Park-Plätze bei Cave del Predil geben.

Man braucht viel Geduld

Bei den Park-Plätzen gibt es Busse, die die Zuschauer nach Tarvis zum Gasthaus „Dawit“ bringen werden. Von diesem Gasthaus können die Zuschauer zu Fuß oder mit der Gondel auf den Monte Lussari fahren. Der Monte Lussari ist der höchste Berg in Tarvis.

Bei der Gondel-Bahn zum Monte Lussari gibt es keine Kassa. Personen die 1 von den 3.000 verkauften Tickets haben, können mit der Gondel auf den Monte Lussari fahren. Das gilt auch für die 1.000 Karten für den Park-Platz. Wenn man nach dem Rennen mit der Gondel ins Tal möchte, muss man warten. Weil viele mit der Gondel fahren werden. Das kann bis zu 30 Minuten dauern.

Tarvis selbst sollte man am Samstag mit dem Auto meiden. Außerhalb der Stadt gibt es mehr als 6000 Parkplätze © Stephan Schild

Zu Fuß

Wer zu Fuß gehen möchte, der kann nach dem Rennen auf dem Pilger-Weg und auch an der Renn-Strecke entlanggehen. Bevor das Rennen anfängt, darf man nur die Piste A und den Pilger-Weg benutzen. Auch die Rettung ist beim Rennen da, falls etwas passiert.

Die Strecke für das Rennen ist schon seit Mittwoch, den 24. Mai 2023, gesperrt. Die Hälfte der Karten für die Gondel wurden in Slowenien gekauft. Ein paar der Karten wurden in Österreich gekauft.

Viele Radrenn-Fahrer

Am Freitag entscheidet sich, wie viele Rennrad-Fahrer beim Giro d’Italia mitfahren werden. Es sollen aber 130 Teilnehmer sein. Das Rennen startet um 11:30 Uhr und die Teilnehmer kommen nach 12:00 Uhr am Berg-Gipfel an. Um 18:00 Uhr ist das Rennen dann vorbei. Das sagt Paolo Urbani. Urbani ist vom lokalen Organisations-Komitee. Unter Organisations-Komitee versteht man Personen, die eine Veranstaltung organisieren.

Die Anreise

Für die Zuschauer die mit dem Zug anreisen wollen, gibt es am Bahnhof Boscoverde keinen Bus. Die 2 Kilometer müssen die Zuschauer dann zu Fuß gehen. Wenn man mit dem Rad anreist, kann man bis Tarvis fahren. Beim Rennen ist ein Teil des Alpe-Adria Radwegs gesperrt. Radfahrer dürfen dann dort nicht fahren. Auch auf dem Lussari dürfen die Rad-Fahrer nicht fahren.

Am Fernseher kann man sich das Rennen ansehen

Es gibt 3 riesige Bild-Schirme in Tarvis und 2 in Valbruna. Auch im Saisara-Tal und auf verschiedenen Strecken am Lussari gibt es Bild-Schirme. Auf diesen kann man sich das Rennen anschauen. Auf den Berg werden 8.000 Zuschauer kommen. Beim Rennen bieten 7 Betriebe bei 9 Verkaufs-Stellen Verpflegung an. Die Zuschauer sollten aber lieber von zu Hause selbst etwas zum Essen und Trinken mitnehmen. Die Zuschauer sollen eine eigene Beleuchtung mitnehmen. Sie sollen auch am Handy die Tarvis App installieren. Eine App ist eine Anwendung am Smart-Phone. Man bekommt von dieser App Informationen, wo man parken kann. Man erfährt auch, wo man etwas finden kann. Nach dem Rennen gibt es die Tarvis App weiterhin.