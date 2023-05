In der Zeit von Corona hat man bemerkt, wie wichtig die Sauberkeit in den Kranken-Häusern ist. Im Kranken-Haus in St. Veit haben die Mitarbeiter einen Roboter von der Firma „Sodexo“ bekommen. Mit dem Roboter soll die Sauberkeit im Kranken-Haus in St. Veit viel besser werden.

Im Kranken-Haus in St. Veit wurde eine neue Intensiv-Station gebaut.

Die Station ist noch nicht in Betrieb. Wenn die Intensiv-Station und das neue OP-Zentrum fertig sind, dann fängt der Roboter dort an zu arbeiten.Eine Intensiv-Station ist ein Bereich im Kranken-Haus, in dem Personen sind, denen es sehr schlecht geht. Auch nach größeren Operationen kommen Menschen auf die Intensiv-Station. Die Personen werden dort besonders gut überwacht. Ein OP-Zentrum ist ein Bereich im Kranken-Haus mit vielen Operations-Sälen. OP ist die Abkürzung für Operation. In Operations-Sälen werden Menschen operiert. Zum Beispiel, wenn Personen durch einen Unfall schwer verletzt sind.

Wie reinigt der Roboter?

Der Roboter reinigt Viren und Bakterien mit UVC-Strahlung. UVC-Strahlung tötet Viren und Bakterien in kurzer Zeit ab. Der Roboter hilft bei der Reinigung von der Station. Das sagen Elfriede Taxacher und Martina Marcher. Taxacher ist Pflege-Direktorin. Eine Pflege-Direktorin ist die Chefin vom Pflege-Dienst im Kranken-Haus. Die Pflege-Direktorin bestimmt gemeinsam mit den Ärzten, wie die Pflege im Kranken-Haus sein soll. Die Pflege-Direktorin ist dafür zuständig, dass das Pflege-Personal richtig arbeitet. Marcher ist Expertin für die Sauberkeit im Kranken-Haus. Wenn es im Kranken-Haus weniger Viren und Bakterien gibt, ist es gut für die Patienten. Die Patienten können sich nicht so leicht mit Krankenhaus-Keimen anstecken. Das sagt Martina Marcher.

Besonders in einem OP-Zentrum gibt es eine größere Gefahr von Keimen.

Der Roboter hilft dabei, dass die Gefahr dafür klein ist. Das sagt Manfred Kraßnitzer. Kraßnitzer ist der Kaufmännische Direktor. Ein Kaufmännischer Direktor ist der Chef von den Geld-Angelegenheiten einer Firma. In einem Kranken-Haus gibt es unterschiedliche Abteilungen. Da ist die Gefahr besonders groß, dass unterschiedliche Keime im Umlauf sind. Mit dem Roboter können die Keime und Bakterien weniger werden. Das sagt Kraßnitzer.

Der Roboter tötet Bakterien und Viren

Elfriede Taxacher schaute sich vor kurzem den Roboter bei der Arbeit an.

Wegen der UVC-Strahlung leuchtet der Roboter blau. Der Roboter kann durch seine UVC-Strahlung Viren und Bakterien töten.

Der Roboter reinigt alleine

Der Roboter kann von alleine verschiedene Räume reinigen. Man muss den Roboter nur vorher einstellen, damit er weiß, wohin er fahren muss. Das Personal muss dem Roboter nur noch die Türen aufmachen. Wenn der Roboter im Raum ist, dann macht er die Reinigung von alleine. Die Reinigung vom Roboter dauert 10 bis 12 Minuten. Während dieser Zeit soll niemand im Raum sein. Es wurden Studien mit dem Roboter gemacht.

Die Studien haben gezeigt, dass der Roboter fast alle Viren und Bakterien töten kann. Auch viele Viren und Bakterien in der Luft werden getötet.

Krankheiten verhindern

Stefan Liebminger ist von der Firma Sodexo. Sodexo ist die Firma, die den Reinigungs-Roboter baut. Liebminger sagt, dass der Roboter eine wichtige Unterstützung ist. Er hilft dabei, Krankheiten zu verhindern. Michael Freitag ist der Chef von der Firma Sodexo. Michael Freitag sagt, dass die Firma Sodexo immer dafür bereit ist, eine neue Technologie zu finden. Sodexo will gemeinsam mit den Kunden für Sauberkeit und Sicherheit sorgen.