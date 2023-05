2 betrunkene Personen aus Kärnten haben über 90-mal Notruf-Nummern und Bereitschafts-Nummern angerufen. Sie hatten aber keinen Notfall.

Unter Notruf-Nummern versteht man zum Beispiel die Telefon-Nummern von Rettung, Polizei oder Feuerwehr. Bereitschaft bedeutet, man muss zu bestimmten Zeiten erreichbar sein. Zum Beispiel, wenn man bei der Rettung arbeitet. Die 2 Personen waren sehr betrunken als sie die Notruf-Nummern angerufen haben. Das sagt Georg Schuchlenz. Schuchlenz ist Anwalt vom Mann, der die Nummern angerufen hat.

Keine gute Idee

Die Staats-Anwaltschaft sagt, in einer Nacht wurde die Notruf-Zentrale mehr als 80-mal von den beiden angerufen. Mehr als 40-mal haben die 2 Personen die Nummern 144 (Rettung) und 141 (Ärzte-Notdienst) angerufen. Sie haben auch fast 40-mal bei der Landes-Leitzentrale angerufen. Unter Landes-Leitzentrale (LLZ) ist die Landes-Polizeidirektion (LPD) gemeint. Die 2 betrunkenen Personen haben auch bei der LAWZ angerufen. Die LAWZ ist die Landesalarm- und Warnzentrale. Die LAWZ ist für die Notrufe der Feuerwehr- und Berg-Einsätze zuständig.

Wegen den 2 betrunkenen Personen sind die Einsatz-Kräfte immer wieder ausgerückt. Schuchlenz sagt, so etwas sollte man nicht machen. Man kann dafür auch ins Gefängnis gehen. Sander ist Anwalt von der Frau, die die Nummern angerufen hat. Jeder Anruf wird von der Notruf-Zentrale aufgenommen. Man kann im Nachhinein herausfinden, wem die Telefon-Nummer gehört.

Die 2 Personen wurden angezeigt

Die 2 betrunkenen Personen erzählten beim Anruf, es liegt ein Auto im Straßen-Graben. Beim nächsten Anruf erzählten sie, dass sie Angst um ihre Gesundheit haben. Die beiden waren einmal in einer Krise, in der es ihnen nicht gut gegangen ist. Sie haben Probleme mit dem Alkohol gehabt. Und sie waren auch arbeitslos. Deshalb haben sie das gemacht. Jetzt sei es anders bei den 2 Personen. Die beiden bereuen, was sie gemacht haben. Das sagen ihre Anwälte.

Die Personen bereuen es

Wegen der Straftat müssen die 2 Personen am Landes-Gericht in Klagenfurt aussagen. Im Gericht wurde ihnen bewusst, dass sie das nicht tun wollten. Es kann immer sein, dass es woanders einen richtigen Notfall gibt. Aber die Einsatz-Kräfte fahren zuerst zu der Person, die sehr oft angerufen hat.

Die Personen bekommen eine Gefängnis-Strafe

Der Mann war der Polizei bereits bekannt und er wurde zu einer Haft von 7 Monaten verurteilt. Er bekam auch eine Geld-Strafe von 720 Euro. Die Frau was bereits sehr oft vorbestraft ist, bekam eine Gefängnis-Strafe von 18 Monaten. Weil die Frau jetzt eine Arbeit hat, kann sie ihre Gefängnis-Strafe mit einer Fuß-Fessel machen. Eine Fuß-Fessel bekommen Personen an das Fuß-Gelenk gebunden. Damit werden sie von der Polizei überwacht.