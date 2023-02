Was wird am 5. März 2023 in Kärnten gewählt?

Bei der Wahl am 5. März 2023 wird der Kärntner Land-Tag gewählt. Politiker beschließen im Land-Tag gemeinsam Gesetze. Im Land-Tag haben 36 Politiker Platz. Diese Politiker nennt man Landtags-Abgeordnete. Man wählt bei der Wahl nicht die Politiker. Man wählt die Partei, zu der die Politiker gehören.

Wer darf wählen?

Wählen dürfen alle Österreicherinnen und Österreicher, die mindestens 16 Jahre alt sind. Man muss aber in Kärnten wohnen. Wählen kann man in den Wahl-Lokalen. Wahl-Lokale sind zum Beispiel Schulen oder Rat-Häuser. Man wählt geheim hinter einer Wand. Auf dem Stimm-Zettel kreuzt man die Partei an, die man wählen möchte. Danach wird der Stimm-Zettel in eine Box geworfen.

Was macht eine Landes-Hauptfrau oder ein Landes-Hauptmann?

Der Landes-Hauptmann ist der wichtigste Politiker im Bundes-Land. Der Landes-Hauptmann leitet Sitzungen. Der Landes-Hauptmann trifft sich auch mit Politikern aus anderen Ländern. Dabei wird über wichtige Dinge gesprochen. Nach der Wahl steht fest, wie die Plätze im Land-Tag auf die Parteien aufgeteilt sind. Im Kärntner Land-Tag gibt es insgesamt 36 Plätze. Die Plätze im Land-Tag werden auf die Parteien aufgeteilt. Bei der Wahl wird der Landes-Hauptmann aber nicht direkt gewählt. Die Mitglieder des Land-Tages entscheiden, wer Landes-Hauptmann wird. Es kann auch eine Landes-Hauptfrau geben.

Warum wird gewählt?

Die Menschen in Österreich können bei der Wahl mitbestimmen, welche Politiker entscheiden sollen. Die Parteien haben oft nicht die gleiche Meinung. Deshalb ist es wichtig, dass man wählen geht. Ein Beispiel: Manche sind dafür, dass die Wölfe abgeschossen werden sollen. Die Wölfe schaden zum Beispiel den Land-Wirten, die Schafe halten. Manche Parteien sind dagegen, dass die Wölfe abgeschossen werden. Jede Partei hat eine eigene Farbe. Es gibt zum Beispiel die Roten, die Grünen, die Blauen, die Pinken, die Türkisen, oder die Gelben. Die Parteien, die von den meisten Menschen gewählt werden, können im Land-Tag entscheiden.

Was ist eigentlich die Landes-Regierung?

Die wichtigsten Aufgaben im Bundes-Land sind auf verschiedene Menschen aufgeteilt. So kann das Bundes-Land gut regiert werden.

Zum Beispiel:

1 Person ist für die Schulen zuständig

1 Person ist für die Gesundheit zuständig.

1 Person ist für das Geld zuständig.

Diese Personen nennt man Landes-Rat. Der wichtigste Politiker ist aber der Landes-Hauptmann. Der Landes-Hauptmann hat 2 Stellvertreter. Die Landes-Regierung bereitet Gesetze vor, die für unser Leben wichtig sind. Die Landes-Regierung entscheidet zum Beispiel, wie viele Kinder in einer Klasse sitzen dürfen. Die Landes-Regierung entscheidet auch, wie lange Jugendliche am Abend ausgehen dürfen. Die Gesetze werden dann im Land-Tag beschlossen. Die meisten Gesetze werden aber von den Politikern in Wien beschlossen. In Klagenfurt gibt es ein Gebäude, in dem die wichtigsten Politiker mit ihren Mitarbeitern sitzen. Das Gebäude heißt Landes-Regierung.