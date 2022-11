Der Wahl-Kampf ist im Winter. Der Termin wird Anfang März sein. So ist es in Kärnten alle 5 Jahre. Die Wahl vor 5 Jahren war am 4. März. Im Jahr 2023 ist die Wahl am 5. März. Darüber wird schon seit Monaten geredet. Die Parteien bauen auch ihren Wahl-Kampf so auf. Seit 22. November 2022 ist es fix. In der Regierungs-Sitzung wurde nämlich der Wahl-Tag beschlossen. Dann können andere wichtige Termine festgelegt werden. Zum Beispiel bis wann die Kandidaten-Liste fertig sein muss oder wann es Wahl-Karten gibt. Es wird auch einen Vor-Wahl-Freitag geben. Dieser findet am 24. Februar 2023 statt. Das heißt, dass es einen Freitag vor dem Wahl-Termin geben wird, an dem die Menschen wählen können.

Das Ergebnis der Wahl weiß man schon am gleichen Tag. Man kann mit der Wahl-Karte nur mehr in seiner Gemeinde wählen. Das ist bei den Landtags-Wahlen neu. Wenn man mit Brief-Wahl oder Wahl-Karte wählt, muss man darauf achten, dass die Wahl-Karte rechtzeitig in der Gemeinde ankommt. Die Wahl-Karten werden noch am gleichen Tag von den Gemeinden ausgezählt. Weil die Wahl-Karten schon am Sonntag ausgezählt werden, steht das Wahl-Ergebnis auch schon am selben Tag fest.

Andreas Scherwitzl von der SPÖ sagt, dass man am Wahl-Sonntag aber nicht länger auf das Ergebnis warten muss. Es gibt nämlich noch eine 2. Wahl-Behörde, die beim Auszählen der Stimmen hilft. Die Briefe werden schon aufgemacht. Die Stimmen dürfen aber erst nach Wahl-Schluss ausgezählt werden.

Wahl-Beisitzer bekommen 150 Euro Bei den letzten Wahlen war es schwer, genug Wahl-Beisitzer zu finden. Wahl-Beisitzer helfen bei der Wahl und zählen die Stimmen aus. Das soll bei dieser Wahl leichter sein. Wahl-Beisitzer bekommen 150 Euro für ihre Arbeit. Am Vor-Wahl-Freitag bekommen sie 50 Euro.