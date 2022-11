Maribel Dorfer feiert heuer ihr 7-jähriges Jubiläum. Bei ihrem Geschäft „Buntherum“ ist ihr die Nach-Haltigkeit wichtig. Nach-Haltigkeit heißt zum Beispiel, dass man Müll vermeidet. Dorfer macht aus Stoff-Resten bunte Tücher. Mit diesen kann man die Produkte dann umweltfreundlich einpacken.

Selber angelernt

Die Neue Arbeit und Pro Mente waschen, bügeln und schneiden die Tücher. Bei der Neuen Arbeit haben Menschen eine Beschäftigung, die schon lange arbeitslos sind. Auch die Schneiderei-Werkstätte von Pro Mente arbeitet mit Dorfer zusammen. In dieser Werkstätte arbeiten Menschen mit Behinderung. Dorfer hat sich die japanische Kunst mit Online-Kursen und Büchern selber gelernt. Ein Online-Kurs ist ein Kurs im Internet.

Dorfer hat in Linz und Rotterdam studiert. Rotterdam ist eine Stadt in den Niederlanden. Dorfer war schon vor „Buntherum“ selbständig. Sie hat mit 3 Kolleginnen eine Firma gegründet. Daraus ist „Buntherum“ entstanden.

Werkstatt in der Garage

Maribel Dorfer hat die Firma selbst aufgebaut. Ihre Kolleginnen haben sie dabei immer unterstützt. Ihre Werk-Statt ist jetzt in ihrer Garage. Auf Anfrage kann man dort immer Tücher kaufen. Es gibt verschiedene Größen. Die Tücher kann man nicht nur als Geschenks-Verpackung nehmen. Sie können auch als Tisch-Decke und Geschirr-Tücher benutzt werden. Fast alle Tücher schauen anders aus.

Kurse in Klagenfurt und Graz

Im Klagenfurt und Graz kann man Kurse besuchen. Dorfer hat schon in den Volks-Hoch-Schulen und in Kärnten Kurse zum Thema Nach-Haltigkeit gemacht. Ihr nächster Kurs ist am 22. November. Der Kurs ist im „Kleine Freiheit Unverpackt-Laden“ in der Radetzkystraße 1 in Klagenfurt. Wenn sich mindestens 5 Personen anmelden, bietet Dorfer vor Weihnachten noch mehr Kurse an.