Im Jahr 2021 hat die Familien-Messe in Klagenfurt mit 2G Regel stattgefunden. Unter 2G versteht man: Gegen Corona geimpft oder genesen. Im Jahr 2021 sind fast 17.000 Besucher gekommen. Heuer werden wieder so viele Besucher erwartet wie vor Corona. Das sagt Bernhard Erler. Erler ist der Geschäfts-Führer von den Kärntner Messen. Der Geschäfts-Führer ist der Chef von einer Firma. Erler rechnet mit bis zu 30.000 Besuchern.

Erler sagt: Die Menschen besuchen solche Messen jetzt lieber, als vor der Corona-Pandemie. Harald Kogler sagt das auch. Kogler ist der Aufsichtsrats-Vorsitzende von den Kärntner Messen. Ein Aufsichtsrats-Vorsitzender ist der Chef vom Aufsichts-Rat. Der Aufsichts-Rat überwacht die Arbeit von der Geschäfts-Führung. Kogler sagt, dass die Messe für die ganze Familie ist. Für die Besucher gibt es viele Aussteller und Veranstaltungen. Die Themen sind: Familie, Gesundheit, Kunst und Sport.

Gesund und Stark

Bei der Fitness-Messe in der Messe-Halle 5 können die Besucher viele Sport-Arten ausprobieren. Der Veranstalter Mario Theißl ist der Geschäfts-Führer von "I like it – das Fitness-, Beauty- und Gesundheits-Studio". I like it ist Englisch und heißt: "Ich mag es". "I like it" bietet verschiedene Sport-Arten an. Jeder, der noch nicht die richtige Sport-Art gefunden hat, wird hier etwas finden. Das sagt Theißl. Die Sport-Geräte können kostenlos ausprobiert werden. Man kann sich dort duschen und sich umziehen. Es gibt auch Spinde, in denen man seine Wert-Sachen einsperren kann.

Fußball-Freunde aufgepasst!

Fußball-Freunde können sich Autogramme von den Fußballern von Austria Klagenfurt und vom WAC holen. Austria Klagenfurt ist eine Fußball-Mannschaft aus Klagenfurt. Der WAC ist eine Fußball-Mannschaft aus Wolfsberg. Der deutsche Sportler Achim Heukemes wird einen ganzen Tag für den guten Zweck Rad fahren.

Brauchtums-Messe

Die Menschen können auch wieder zur Brauchtums-Messe gehen. Dort gibt es verschiedene Tänze und Volksmusik-Einlagen. Die ganze Messe-Halle 4 wird zur Bühne gemacht. Bei der Brauchtums-Messe gibt es ein buntes Programm. Es gibt Musikanten, Sänger, Dichter, Tänzer und Mode-Schauen. Das jährliche Faschings-Wecken findet am 11.11 um 11:11 Uhr statt. Das Faschings-Wecken findet heuer zum ersten Mal auf der Messe statt. Mit dem Faschings-Wecken beginnt die Faschings-Zeit. Es gibt verschiedene Bräuche, mit denen der Fasching geweckt wird.

Gesund leben

Es ist sehr wichtig, Krankheiten früh zu erkennen. Das sollen die Menschen bei der Gesundheits-Messe in Klagenfurt verstehen. Es wird bei der Gesundheits-Messe über gesunde Ernährung und gesunden Schlaf geredet. Es wird auch über die Behandlung von Schmerzen geredet. Primar Rudolf Likar ist vom Klinikum Klagenfurt. Rudolf Likar redet über die neuesten Erkenntnisse von Cannabis. Er erklärt, dass Cannabis als Medizin genommen werden kann. Cannabis hilft zum Beispiel bei Schmerzen und Angst-Zuständen.

Gesund und glücklich

Dieses Jahr gibt es nach 2 Jahren Corona-Pause auch wieder die Messe für Körper, Geist und Seele. Die Messe feiert heuer ihr 20-Jahr-Jubiläum. Das heißt, die Messe findet heuer zum 20. Mal statt. Die Gesundheits-Messe in Klagenfurt ist eine wichtige Messe in Europa zum Thema ganzheitliche Gesundheit. Ganzheitliche Gesundheit ist die Gesundheit von Körper, Geist und Seele. Zum Jubiläum kommen über 60 Aussteller aus 8 Ländern. Darüber freut sich Rolf Bickelhaupt. Bickelhaupt ist der Veranstalter der Messe für Körper, Geist und Seele. Die Besucher können sich auf ganz besondere Ausstellungen freuen.

Angebot für Familien

In der Messe-Halle 2 gibt es ein Angebot für Kinder. Es gibt Modelle in verschiedenen Größen zum Anschauen. Der Zirkus Dimitri unterhält die Besucher mit seiner Zirkus-Maus. Außerdem werden kleine Talente gesucht. Anja Glüsing veranstaltet "Kärnten sucht das Kindertalent" und "Kärntens Stimme". Es kann natürlich auch eingekauft werden. Es gibt eine große Auswahl an Weihnachts-Dekoration und Kinder-Bekleidung.