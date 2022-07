Einige Haut-Ärzte kommen in den nächsten Wochen in die Frei-Bäder von Kärnten. Zum 22. Mal findet die Aktion "Hautschutz und Selbstschutz" statt. Durchgeführt wird diese Aktion von der Gesundheitskasse (ÖGK). Fast alle Österreicher sind bei der Österreichischen Gesundheitskasse versichert. Die ÖGK deckt den Zugang zur medizinischen Versorgung in Österreich.

Auch das Gesundheits-Referat Kärnten wirkt mit. Ein Referat befasst sich mit einem bestimmten Thema. Die Kärntner Ärzte-Kammer ist auch beteiligt. Die Kärntner Ärzte-Kammer kümmert sich um die Anliegen der Ärzte. Ebenfalls mit dabei ist die Kleine Zeitung sowie die Geschäfts-Stelle der Österreichischen Apotheker-Kammer. Die Apotheker-Kammer kümmert sich um die Anliegen der Apotheker. Eine Geschäfts-Stelle ist ein kleineres Büro oder eine Außen-Stelle einer Firma. Auch die Firma Cetaphil Daylong (gesprochen: Setafiel Däilong) wirkt bei dieser Aktion mit. Das ist eine Sonnenschutz-Marke für empfindliche Haut.

Gratis Informationen

Bis jetzt wurden 330.000 Menschen gratis über das Thema Haut-Schutz und die Vorsorge gegen Haut-Krebs informiert. Bei den 10 Terminen kann man sich zu diesem Thema beraten lassen. Haut-Krebs ist eine bösartige Erkrankung der Haut-Zellen. Die Haut ist das größte Organ des Menschen. Viele bösartige Erkrankungen der Haut konnten durch Information rechtzeitig verhindert werden. Das sagen Sylvia Gstättner und Georg Steiner. Beide sind Ausschuss-Vorsitzende der ÖGK. Ein Ausschuss befasst sich mit einem bestimmten Sach-Bereich. Durch diese Informations-Aktionen konnten viele Menschen aufgeklärt werden. Das sagt Beate Prettner. Sie ist Gesundheits-Referentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin von Kärnten. Eine Referentin ist für einen bestimmten Aufgaben-Bereich verantwortlich.

Immer Sonnen-Creme verwenden

Im Sommer soll man immer Sonne-Creme verwenden. Haut-Schäden von den Sonnen-Strahlen zeigen sich erst später. Wenn man zu viel und ungeschützt in der Sonne ist, werden die Haut-Zellen geschädigt. Wenn zu viele Haut-Zellen geschädigt werden, kann Haut-Krebs entstehen. Das sagt Max Wutte. Wutte ist Fachgruppen-Obmann der Dermatologie in der Kärntner Ärzte-Kammer. Die Dermatologie befasst sich mit der menschlichen Haut und Haut-Erkrankungen. Auch junge Menschen sollen auf ihre Haut achten. Das sagt Wutte. Mit jedem Sonnen-Brand steigt das Risiko, dass man Haut-Krebs bekommt. Die Haut wird auch schneller alt. Risiko bedeutet, dass etwas gefährlich werden kann. Der weiße Haut-Krebs kommt öfters vor wie der schwarze Haut-Krebs. Menschen mit heller Haut sind gefährdeter für weißen Hautkrebs. Das sagt Wutte.

Weißer Haut-Krebs

Weißen Haut-Krebs erkennt man an den Schuppen, die an der Haut haften. Oder an Knoten in der Haut. Selbst-Kontrollen oder Kontrollen bei einem Haut-Arzt sind sehr wichtig. Sehr oft tritt Haut-Krebs an Stellen auf, die nicht gut geschützt sind. Beim Eincremen darf man die Hand-Rücken und die Fuß-Rücken nicht vergessen. Auch die Nase und die Ohren sollen eingecremt werden. Bei der Auswahl der Sonnen-Creme soll auf die Eigenschutz-Zeit der Haut geachtet werden. Deshalb ist eine gute Beratung wichtig. Das sagt Jutta Polligger-Juvan. Sie ist die Vize-Präsidentin von der Apotheker-Kammer in Kärnten.

Unter Eigenschutz-Zeit der Haut versteht man die Zeit in der sich die Haut selbst vor der Sonnen-Strahlung schützen kann. Menschen mit heller Haut haben eine kürzere Eigenschutz-Zeit. Menschen mit einer dunkleren Haut haben eine längere Eigenschutz-Zeit. Direkte Sonne in der Mittags-Zeit von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr soll vermieden werden. Dann ist die Sonnen-Strahlung am Stärksten. Auch die Spiegelung der Sonne auf der Wasser-Fläche verstärkt die Sonnen-Strahlung. Das sagt Wutte. Auch am Berg ist es wichtig, sich vor den Sonnen-Strahlen zu schützen.

Tipps für den Sommer: