Engelbert Hosner setzt sich seit Jahren für kranke Kinder ein. Hosner ist ein Unternehmer aus Baldramsdorf. Baldramsdorf ist ein Ort in Oberkärnten. Jetzt hat er 6.000 Euro für krebskranke Kinder und für Kinder mit Herz-Fehler gesammelt und gespendet. Krebs ist eine schlimme Erkrankung. Dabei entsteht im Körper des Menschen ein bösartiger Tumor.

Ein Herz für Kinder

Hoser hat sich an seinem „Herzplatz“ mit Viktor Plank von „Ein Herz Für Kinder“, Julia Neugebauer vom Verein „Geben für Leben-Leukämiehilfe Österreich“ und Rene Pucher von „Herzkinder Österreich“ getroffen. Am „Herzplatz“ steht ein großes Herz aus einem Metall-Gitter. Dort sind viele Liebes-Schlösser und Freundschafts-Schlösser angebracht. Leukämie ist eine Erkrankung der Blut-Körperchen. Der Mensch hat weiße und rote Blut-Körperchen. Wenn man an Leukämie erkrankt ist, gibt es zu wenige rote Blut-Körperchen im Körper.

Ein Künstler aus Oberkärnten

Unter den Spendern wurde ein Bild mit einem Herz und Engels-Flügeln verlost. Dieses Bild hat David Pucher gemalt. Pucher ist ein Künstler aus Oberkärnten. Gewonnen haben Elfi und Edi Rieder.

Hier geht’s zum Original-Bericht: