Bernadette de Roja aus Villach hatte viele Träume. Einer dieser Träume war es zu modeln. Unter modeln versteht man, wenn sich Frauen oder Männer für eine Werbung fotografieren lassen.

Unfall mit 12 Jahren

Mit 12 Jahren hatte sie aber einen schweren Fahrrad-Unfall. Sie lag lange im Wach-Koma. Unter Wach-Koma versteht man, wenn ein Mensch nicht bei Bewusstsein ist. Dieser Mensch ist aber munter. Als Bernadette de Roja wieder aufwachte, konnte sie nicht sprechen. Sie konnte auch nicht selbst atmen und sich nicht bewegen.

Gefühlt wie ein Klein-Kind

Sie hatte Hirn-Verletzungen und saß im Roll-Stuhl. Auch ihr Kopf musste gestützt werden. Als sie aus dem Kranken-Haus entlassen wurde, brauchte sie viel Pflege. Heute sagt die junge Frau, dass sie sich damals wie ein Baby fühlte.

Viele Therapien

Wird sie wieder gehen können? Wird sie wieder selbstständig sein? Niemand hat das gewusst. Bernadette de Roja musste viele Therapien machen. Unter Therapie versteht man eine Behandlung, damit man wieder gesund wird. De Roja kämpfte sich ins Leben zurück. Jetzt lebt sie wieder selbstständig. Eine Hälfte ihres Körpers ist aber eingeschränkt.

Traum vom Modeln

De Roja kann wieder selbst gehen. Für lange Strecken braucht sie aber einen Roll-Stuhl. De Roja hat sich nie die Frage gestellt, ob eine Frau mit Behinderung modeln kann. Sie hat es einfach getan. De Roja hat zu modeln begonnen, weil es ihr Traum war. Diesen Traum lässt sie sich nicht nehmen.

Jetzt studiert Bernadette de Roja Bildungs- und Erziehungs-Wissenschaften in Graz. Die Bildungs- und Erziehungs-Wissenschaften befassen sich mit der Erziehung und Bildung eines Menschen.

Model im Roll-Stuhl

Im Jahr 2019 kam sie als 1. Frau mit Behinderung in das Finale der „Miss Kärnten-Wahl“. Im vergangenen Jahr spielte de Roja in einer Werbung von Bipa mit. Das Model im Roll-Stuhl war in vielen Werbungen in Österreich und in Deutschland zu sehen.

„Miss Earth Austria“-Wahl

Nun macht Bernadette de Roja bei der „Miss Earth Austria“-Wahl in Bad Gams mit. Dort schaffte es de Roja ins Finale. Bad Gams ist ein Ort in der West-Steiermark. Gerry Richter sagt, dass sich de Roja über einen Sonder-Platz freuen kann. Sie kommt auch ins Finale nach Wien. Richter ist ein Experte für Veranstaltungen und Begleiter der Miss Earth-Wahl. Ein Experte ist eine Person, die sich zu einem bestimmten Thema sehr gut auskennt. De Roja begeisterte die Gäste und die Jury. Unter Jury versteht man Menschen, die bei einer Wahl abstimmen. Die Miss Earth-Wahl gibt es seit dem Jahr 2001. De Roja ist die 1.Teilnehmerin mit einer Behinderung. Richter sagt auch, dass es bei diesem Wett-Bewerb nicht nur um das Aussehen geht. Es geht auch darum, wie sich die Teilnehmerinnen für den Umweltschutz, den Klima-Wandel und für andere einsetzen.

Schöne Frauen mit Sinn für die Umwelt

Gesucht werden die schönsten Frauen mit dem größten Umwelt-Bewusstsein. Richter sagt, dass die Gewinnerin von Wien zum Welt-Finale auf die Philippinen darf. Die Philippinen sind ein Staat in Asien und bestehen aus vielen Inseln. Bernadette de Roja sagte, dass es ihr viel Spaß gemacht hat.

Sie wurde gefragt, warum sie sich als Miss- Earth 2022 beworben hat.

"Weil ich ein Zeichen setzen will für beeinträchtigte Menschen. Ich will zeigen, dass man alles schaffen kann, wenn man will. Wenn wir gemeinsam auf die Umwelt schauen, dann könnten wir es auch schaffen, unsere Umwelt zu schützen. Es muss nur jeder bereit sein, für den Klimaschutz zu kämpfen." Das sagt Bernadette de Roja. Denn sie ist eine Kämpferin.

Hier geht's zum Original-Bericht: