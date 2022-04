Im vergangenen Winter 2021 stand das Riesen-Rad in der Stadt Villach. Dort war es eine große Attraktion. Eine Attraktion ist etwas, das viele Menschen begeistert. Viele Menschen haben sich das Riesen-Rad angeschaut oder sind damit gefahren. Günther Albel ist der Bürger-Meister von Villach. Er bezeichnete das Riesen-Rad als das neue Wahr-Zeichen von Villach. Ein Wahr-Zeichen für eine Stadt ist ein Gebäude oder eine Attraktion, für die eine Stadt bekannt ist.

In Villach war das Riesen-Rad aber nicht bei allen beliebt. Denn das Riesen-Rad stand direkt vor einer Kirche. Das fanden einige Menschen nicht gut. Nachdem das Riesen-Rad in Villach abgebaut wurde, kam das Riesen-Rad in die Stadt Prag. Prag ist die Haupt-Stadt von Tschechien. Tschechien ist ein Land im Osten von Europa. Jetzt wurde das Riesen-Rad in Prag abgebaut und es wird in Klagenfurt aufgestellt.

Die Einzel-Teile des Riesen-Rades wurden schon zum Minimundus nach Klagenfurt gebracht. Minimundus ist ein Ausflugs-Ziel in Klagenfurt. Dort kann man sich kleine Modelle von berühmten Gebäuden anschauen. Dort wird das Riesen-Rad aufgebaut.

Eröffnung im Mai

Die Eröffnung des Riesen-Rades ist für Anfang Mai geplant. Das Riesen-Rad soll ab Mai über den ganzen Sommer im Betrieb bleiben. Für das Riesen-Rad wird es zwei Eingänge geben. 1 Eingang für Menschen, die auch Minimundus besuchen und 1 Eingang für Menschen, die nur mit dem Riesen-Rad fahren wollen.