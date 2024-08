Es ist nicht nur in Städten und Tälern heiß, sondern auch auf Almen und Bergen.

Die Berg-Rettung hat im Moment viele Einsätze wegen der Hitze.

Die Berg-Rettung hatte in der letzten Zeit viele schwerere Rettungs-Einsätze auf den Bergen.

Viele Einsätze gab es wegen medizinischen Problemen durch die Hitze.

Die Menschen hatten Herz-Kreislauf-Probleme.

Herz-Kreislauf-Probleme sind zum Beispiel Schwindel, Schwäche oder starkes Herz-Klopfen.

Einige Personen haben zu wenig getrunken und waren dadurch ausgetrocknet.

Einige Wanderer waren erschöpft.

Ihnen musste die Berg-Rettung helfen.

Man kann nicht genau sagen, wie viele Einsätze die Kärntner Berg-Rettung wegen der Hitze hatte.

Die Kärntner Berg-Rettung hatte aber von 1. Juli bis 19. August um 30 Prozent mehr Einsätze als im letzten Jahr.

Auch auf den Bergen sehr warm

Viele Menschen denken, dass es auf den Bergen kühler ist, als im Tal.

Deshalb gehen sie auf die Berge.

Aber auch auf den Bergen kann es sehr warm sein.

Das ist für den Köper sehr anstrengend.

Die Berg-Rettung hat jetzt ein Schreiben gemacht.

In diesem Schreiben steht, was die Menschen beachten müssen, wenn sie in die Berge gehen.

Das Schreiben soll dabei helfen, dass es weniger medizinische Not-Fälle gibt.

Kürzere Wanderungen

Es ist im Tal und am Berg sehr heiß.

Wer wandern geht, sollte kürzere Wanderungen machen.

Man sollte die Wanderung in der Früh starten.

Zu Mittag sollte man zurück oder schon in einer Hütte sein.

Das sagt Roland Rauter.

Rauter ist schon lange Landes-Arzt der Kärntner Berg-Rettung.

Man sollte jetzt im Wald und Schatten wandern.

Es ist auch wichtig, dass man auf seinen Körper hört.

Wenn es einem Menschen nicht so gut geht, sollte er die Wanderung besser abbrechen.

Die Menschen wollen aber oft mit einer Gruppe mitgehen.

Oder sie wissen, dass der Gipfel nahe ist und gehen deshalb weiter.

Oder sie wollen eine bestimmte Zeit einhalten und gehen deshalb weiter.

Das sagt Rauter.

Die Hitze ist für Kinder noch anstrengender als für Erwachsene.

Deshalb sollen Wanderungen mit Kindern besonders gut geplant sein.

Sie sollen auch genug Pausen machen.

Das sagt die Berg-Rettung.

Genug Getränke zum Wandern mitnehmen

Wer wandern gehen will, soll schon beim Früh-Stück genug trinken.

Zum Früh-Stück sollte man mindestens einen halben Liter trinken.

Für die Wanderung muss genug zum Trinken eingepackt werden.

Passende Getränke sind zum Beispiel isotonische Getränke mit wenig Zucker.

Isotonische Getränke sind Getränke mit Zusatz-Stoffen, die für den Sport gut sind.

Auch Wasser ist ein gutes Getränk für eine Wanderung.

Das sagt Bernhard Pichler-Koban.

Pichler-Koban ist von der Landes-Leitung der Berg-Rettung.

Pichler-Koban ist selbst Berg-Retter in Villach.

Pichler-Koban nimmt immer zumindest 2 Liter Wasser mit auf eine Wanderung.

Wer einen Hund mit hat, muss auch genug Wasser für den Hund mitnehmen.

Man sollte immer genug zum Trinken mitnehmen.

Es ist wichtig, dass man beim Trinken nicht sparen muss.

Warn-Zeichen des Köpers

Bei einer Wanderung sollte man gute, luftige Kleidung anziehen.

Eine lockere Schild-Kappe oder einen Hut sollte man auch aufsetzen.

Wenn man trotzdem merkt, dass es nicht so gut geht, sollte man die Wanderung abbrechen.

Das sagt Rauter.

Man soll unbedingt auf Warn-Zeichen des Körpers hören.

Sonst kann es zu einem Hitze-Kollaps, Hitze-Schlag oder Kreislauf-Versagen kommen.

Warn-Zeichen des Körpers sind:

Die Wanderung ist sehr anstrengend.

Schweiß-Ausbruch – Man schwitzt sehr stark.

Heiß-Hunger – Man hat besonders viel Lust auf ein bestimmtes Lebens-Mittel.

Blutdruck-Abfall: Das merkt man zum Beispiel durch Schwindel, Augen-Flimmern oder Übelkeit.

Der Person ist kalt.

Kopf-Schmerzen

Konzentrations-Störungen – Man lässt sich leicht ablenken. Man kann sich nicht konzentrieren.

Verwirrtheit

Erbrechen

Roter, heißer Kopf

Erschöpfung

Die Person hat keine Kraft mehr.

Die Person bricht zusammen.

Erste-Hilfe

Bei Erschöpfung, Blutdruck-Abfall, Schweiß-Ausbruch oder Erbrechen sollte die Person rasten.

Dazu kann die Person sich hinsetzen oder hinlegen.

Am besten macht man das im Schatten.

Tipp:

Wenn es keinen Schatten gibt, kann man sich selber Schatten machen.

Man kann eine Alu-Rettungsdecke auf Wander-Stöcken aufspannen.

Wenn die Person ansprechbar ist, soll sie viel trinken.

Trauben-Zucker oder Energie-Riegel helfen auch.

Nasse Tücher auf Stirn, Genick, Unter-Armen und Waden helfen auch.

Die Person soll immer beobachtet werden.

Auch der Puls soll immer wieder überprüft werden.

Wenn es nicht besser wird, oder wenn es der Person schlechter geht, muss man den Not-Ruf anrufen.

Die Telefon-Nummer ist 140.