Für viele Menschen sind Informationen von den Behörden sehr schwer zu verstehen.

Deshalb sollen die Kärntner wichtige Informations-Broschüren vom Land Kärnten in einfacher Sprache bekommen.

Das sagt Sara Schaar.

Schaar ist Landes-Rätin in Kärnten.

Eine Informations-Broschüre ist ein dünnes Heft mit wichtigen Informationen.

Die schweren Texte werden in einfache Sprache übersetzt.

Dann sind die Texte leichter zu verstehen.

Die UN-Behindertenrechts-Konvention sagt, dass Informationen barrierefrei sein müssen.

Das sagt Susanne Ebner.

Ebner ist die Leiterin von der Gleichbehandlungs-Stelle des Landes Kärnten.

Die UN-Behindertenrechts-Konvention ist ein Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Barrierefreie Informationen sind Informationen, die für alle Menschen verständlich sind.

Damit Informationen barrierefrei werden, hilft zum Beispiel einfache Sprache oder die Möglichkeit, einen Text vorlesen zu lassen.

Einfache Sprache ist wichtig für die Inklusion.

Inklusion ist, wenn niemand aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird.

Jeder Mensch, egal ob mit oder ohne Behinderung, kann teilhaben.

Auch in den unterschiedlichen Lebens-Bereichen wie Bildung, Arbeit, Wohnen und Freizeit.

Es soll keine Hindernisse geben

Die einfache Sprache soll auch für Menschen verständlich sein, die nicht gut lesen können.

1 von 5 Erwachsenen hat Probleme beim Lesen und Verstehen von Texten.

Das haben neue Untersuchungen herausgefunden.

Das betrifft Österreich, Deutschland und die Schweiz.

Das schreibt das Land Kärnten.

Diese Menschen verstehen Informationen am besten in einfacher Sprache.

Es gibt Regeln für die einfache Sprache.

Für die einfache Sprache sind kurze Sätze wichtig.

Fremd-Wörter werden in der einfachen Sprache nicht verwendet oder erklärt.

Einfache Sprache hilft auch Menschen, die eine andere Mutter-Sprache haben.

Einfache Sprache hilft dabei, alle Menschen zu informieren.

Einfache Sprache hilft allen Menschen.

Informationen sind wichtig, damit Menschen sich für etwas entscheiden können.

Informationen sind auch wichtig, damit Menschen ihre Rechte und Pflichten kennen.

Das sagt Schaar.

Der Gleichbehandlungs-Stelle war es wichtig, dass im Jahr 2024 Informations-Broschüren des Landes Kärnten in einfache Sprache übersetzt werden.

Die Gleichbehandlungs-Stelle bietet die Informations-Broschüren auch als barrierefreie PDF-Dokumente an.

Die Gleichbehandlungs-Stelle ist eine Beratungs-Stelle.

Menschen, die sich von einem Landes-Gesetz diskriminiert fühlen, können sich an die Gleichbehandlungs-Stelle wenden.

Diskriminiert heißt, wenn eine Person schlechter behandelt wird, als andere Menschen.

Man kann aus verschiedenen Gründen diskriminiert werden.

Zum Beispiel wegen

· Alter

· Geschlecht

· Behinderung

· Sexueller Orientierung

Sexuelle Orientierung heißt, zu welchem Geschlecht man sich hingezogen fühlt.

· Herkunft

· Welt-Anschauung

Die Welt-Anschauung ist, wie jemand die Welt sieht.

· Religion

PDF ist ein Datei-Format für elektronische Dokumente.

Eine PDF-Datei kann von verschiedenen Geräten geöffnet werden.

Zum Beispiel auf einem Computer, Smart-Phone oder Tablet.

Es gibt schon Informationen in einfacher Sprache zum Familien-Zuschuss, zur Wohn-Beihilfe und zum Energie-Check.

Im Herbst gibt es weitere Übersetzungen zu

· Heiz-Zuschuss

· Hilfe für Menschen in besonderen Lebens-Lagen

· Mehrlingsgeburten-Zuschuss

· Kärnten-Bonus

Das sagt Gerda Irschitz von der Gleichbehandlungs-Stelle.

Irschitz ist die Projekt-Leiterin für die Übersetzungen.

Ein Team der Lebenshilfe macht die Übersetzungen in einfache Sprache für das Land Kärnten.

Oliver Kascelan, Andrea Egger, Martina Sattler und Armin Lorbek gehören zum Team.

Sie übersetzen seit 2020 als Team Kleine Zeitung Inklusiv Artikel der Kleinen Zeitung in einfache Sprache.

Zum Projekt-Team des Landes Kärnten gehören:

· Daniel Miskulnig (Abteilung 8)

· Rita Koder (Anwaltschaft für Menschen mit Behinderung)

· Projekt-Leiterin Gerda Irschitz (Gleichbehandlungs-Stelle)

Auch Gemeinden sollen Informationen barrierefrei machen.

Zum Beispiel Gemeinde-Zeitungen oder Internet-Seiten.

Die Verwaltungs-Akademie bietet deshalb ab Herbst Kurse für einfache Sprache an.

Kleine Zeitung Inklusiv

Kurze Sätze und klare Sprache sind für Nachrichten in einfacher Sprache wichtig.

In einfacher Sprache haben Leser schnell einen Überblick darüber, was in der Welt passiert.

Die Nachrichten in einfacher Sprache können sie auf der Internet-Seite der Kleinen Zeitung nachlesen.

Die Internet-Adresse lautet: https://www.kleinezeitung.at/service/topeasy/lebenshilfe_kaernten