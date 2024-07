1. Frage: Ab wann wird einem Auto-Fahrer in Italien der Führer-Schein abgenommen?

Antwort: Das kann schnell passieren.

Wenn man beim Autofahren telefoniert, aber auch wenn man Alkohol getrunken hat und mehr als 0,5 Promille hat.

Dann kann der Führerschein abgenommen werden.

Promille ist der Wert vom Alkohol, den man im Blut hat.

Man kann den Führer-Schein auch verlieren, wenn man mehr als 40 km/h zu schnell fährt.

Das sagt der Rechts-Anwalt Stefan Kathollnig.

Er ist von der Kanzlei „Maggi Kathollnig Rechtsanwalts-GmbH – Studio Legale.

Die Rechts-Anwälte arbeiten viel für Rechts-Fälle in Italien.

Der Führer-Schein in Italien kann aber auch abgenommen werden, wenn man einen Unfall baut, wo Menschen ums Leben kommen oder schwer verletzt werden.

Eine Verletzung ist schwer, wenn man mehr als 6 Wochen nicht arbeiten gehen kann.

2. Frage: Gilt das Fahr-Verbot von Italien auch für Österreich?

Antwort: Nein, nicht automatisch.

Es gilt aber dann für ganz Italien ein Fahr-Verbot.

Wie lange ein Fahr-Verbot für Italien gültig ist, hängt von den italienischen Behörden ab.

Es kann sein, dass man für viele Jahre in Italien nicht mehr Autofahren darf.

Wenn einem Österreicher in Italien der Führer-Schein abgenommen wird, dann leiten die italienischen Behörden das an die österreichische Bezirks-Hauptmannschaft weiter.

Das sagt Kathollnig.

Die Bezirks-Hauptmannschaft prüft dann, ob das Fahr-Verbot von Italien auch in Österreich gilt.

Es wird dann entschieden, ob der Person der Führer-Schein auch in Österreich abgenommen werden soll.

3. Frage: Muss man eine Strafe in Italien wegen Falsch-Parkens bezahlen, auch wenn die Strafe erst nach 2 Jahren nach Österreich geschickt wurde?

Antwort: Es kann immer wieder passieren, dass ein Schreiben mit Strafen viel zu spät verschickt wird.

Davor warnt der Rechts-Anwalt.

Wenn man eine Strafe oder eine Zahlungs-Aufforderung aus Italien bekommt, dann sollte man diese genau überprüfen.

Man sollte auch nachschauen, ob der Ort oder die Zeit von dem Verkehrs-Vergehen stimmen.

Das sagt Kathollnig.

Wenn man einen Straf-Zettel aus Italien erhält, dann braucht man ihn nach 5 Jahren nicht mehr bezahlen.

Diese Frist gilt, wenn der Straf-Zettel vor Ort gegeben wurde oder an der Windschutz-Scheibe vom Auto angebracht wurde.

4. Frage: Wie schnell muss die Strafe von Italien nach Kärnten verschickt werden, damit man sie zahlen muss?

Antwort:

Die Strafe muss innerhalb von 360 Tagen ankommen.

In der Strafe steht auch eine Zahlungs-Frist.

Wenn die Zahlungs-Frist schon abgelaufen ist, soll man Einspruch erheben.

Man kann zum Beispiel zum Gericht gehen.

Das sagt Kathollnig.

Man sollte den Straf-Zettel im Brief-Kasten aber nicht ignorieren.

Das ist nicht gut.

Weil man muss ihn sonst zahlen.

Auch ein Anwalt kann dann beim Straf-Zettel nichts mehr tun.

5. Frage: Was kann einem passieren, wenn jemand am Strand in Italien oder in einem Geschäft ein falsches Marken-Produkt kauft?

Antwort: Sowas sollte man nicht so einfach machen.

Das sagt die Anwältin Enrica Maggi.

Sie ist Italienerin.

Sie ist auch als Anwältin in Italien tätig.

Vor allem sollte man vor den Strand-Verkäufern und vor den Straßen-Verkäufern aufpassen.

Besonders an Orten, die sehr beliebt in Italien sind.

Wenn jemand so einem Verkäufer etwas abkauft, dann kann die Strafe bis zu 7.000 Euro hoch sein.

Man darf auch keine gefälschten Sachen kaufen.

Viele wissen das nicht.

Trotzdem kann man dafür aber eine Strafe bekommen.

Noch schlimmer ist es, wenn die gekaufte Ware weiterverkauft wird.

Mit so einer Straf-Tat kann man sogar eine Freiheits-Strafe bekommen.

Eine Freiheits-Strafe ist eine Gefängnis-Strafe.

Diese Freiheits-Strafe kann bis zu 4 Jahre andauern.

Das sagt Maggi.

6. Frage: Wie lang dürfen Jugendliche am Abend alleine in Italien ausgehen? Gibt es Regeln wie in Österreich?

Antwort: In Italien gibt es keine Regeln, wie lange Jugendliche am Abend draußen unterwegs sein dürfen.

Das sagt Kathollnig.

Die Eltern der Jugendlichen machen sich nur strafbar, wenn ihre Kinder etwas beschädigen.