In Villach gibt es eine Spielsucht-Ambulanz von der Diakonie de La Tour.

Bald beginnt die Fußball-Europa-Meisterschaft.

Das heißt für die Spielsucht-Ambulanz, dass es wieder mehr Patienten geben wird.

Die Sport-Wetten sind gefährlich, weil man sie ganz einfach machen kann.

Die Werbung gibt das Gefühl, dass Sport-Wetten ungefährlich sind.

Die Spieler werden zu wenig geschützt.

Das sagt Hannes Rieger.

Rieger ist der Leiter der Sucht-Ambulanzen der Diakonie.

Österreich ist das einzige Land in der EU, in dem das Gesetz Sport-Wetten nicht als Glücks-Spiel sieht.

Die EU ist die europäische Union.

Am 13.6. waren Mitarbeiter der Spielsucht-Ambulanz am Neuen Platz in Klagenfurt.

Dort wurde über die Gefahren von Sport-Wetten geredet.

Die Mitarbeiter erklärten auch, dass Sport-Wetten süchtig machen.

Die Spielsucht-Ambulanz hilft Menschen, die schon spielsüchtig sind.

Die Spielsucht-Ambulanz will auch helfen, dass weniger Menschen spielsüchtig werden.

Das sagt Astrid Körner.

Astrid Körner ist Rektorin der Diakonie de La Tour.

Die meisten Leute meinen, dass Sport-Wetten ungefährlich sind.

Die Sport-Wetten werden oft im Internet oder auf dem Handy gemacht.

Es gibt viel Werbung für Sport-Wetten.

Die Leute sollen denken, dass sie bei Sport-Wetten viel gewinnen können.

Das stimmt aber nicht.

Beratungs-Stellen aus ganz Österreich haben sich zusammengetan.

Auch die Spielsucht-Ambulanz de La Tour ist dabei.

Den Beratungs-Stellen ist es wichtig, dass Sport-Wetten im Gesetz als Glücks-Spiel gesehen werden.