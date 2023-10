Am Montag (9. Oktober) wurde der Wirtschafts-Nobelpreis vergeben. Der diesjährige Wirtschafts-Nobelpreis geht an die Amerikanern Claudia Goldin. Bekannt ist sie für ihre wissenschaftliche Arbeit die zeigt, dass eine gut laufende Wirtschaft nicht automatisch zu mehr Frauen-Beschäftigung führt. Goldin beschäftigt sich zudem seit Jahrzehnten mit Fragen woher die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen am Arbeitsmarkt komme. Sie untersuchte für ihre Arbeiten, Daten der vergangenen 200 Jahren.

Das Preisgeld beträgt 11 Millionen Schwedische Kronen. Das sind rund 950.000 Euro.

Kein gewöhnlicher Nobel-Preis

Der Wirtschafts-Nobelpreis ist der einzige Nobelpreis, der nicht auf den Preis-Stifter Alfred Nobel zurückgeht. Er wird daher nicht als „klassischer“ Nobelpreis gewertet. Dennoch wird er gemeinsam mit den weiteren Nobelpreisen am 10. Dezember überreicht.