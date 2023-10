Der Läufer Kelvin Kiptum lief am Sonntag in Chicago einen neuen Weltrekord. Er lief den Marathon in 2:00:35 Stunden. Er verbessert damit den alten Weltrekord von Eliud Kipchoge. Der ebenfalls aus Kenia stammende Eliud Kipchoge hatte am 25. September in Berlin mit 2:01:09 Stunden den vorherigen Weltrekord aufgestellt.

Bei den Frauen gewann die Niederländerin Sifan Hassan. Sie lief die 42,195 Kilometer in 2:13:44 Stunden. Ihre Zeit war die bisher zweitschnellste in der Geschichte.