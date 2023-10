Die ÖBB besitzt neue Night-Jets. Mit 2 Jahren Verspätung wurden sie nun vorgestellt. Gebaut wurden 33 neue Night-Jets. Die Firma Siemens übernahm den Bau. Gekostet haben die Züge 720 Millionen Euro. Für die neuen Night-Jets erwartet die ÖBB einen hohen Ansturm.

Luxus-Züge

Mehr als 250 Personen haben in den neuen Zügen Platz. Neben Mini-Kabinen gibt es auch größere Kabinen für Familien oder Gruppen. Zudem bieten zwei Luxus-Abteile Extra-Komfort. In den Luxus-Kabinen gibt es neben Duschen auch verstellbare Frühstücks-Tische. Auch ein eigenes Onboard-Portal zum Streamen ist mit an Bord.