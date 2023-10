Am Montag (2. Oktober) beginnt für die meisten Studenten wieder das Studium. Es wurde bekannt, dass die Zahl der Studenten in Österreich steigt. An öffentlichen Universitäten gibt es jedoch einen Rückgang. An der Technischen Universität Graz sieht das anders aus. Dort ist die Anzahl der ordentlichen Studenten gestiegen.

Weniger Studenten

In Österreich gibt es einen Rückgang von Studenten an öffentlichen Universitäten. Laut der Statistik Austria gab es im Winter-Semester 2018 268.586 ordentliche Studenten und im Winter-Semester 2022 nur 263.375 Studenten, die an öffentlichen Universitäten angemeldet waren.

Ein Grund dafür sind die wachsenden Ausbildungs-Möglichkeiten in Österreich. Zudem steigt das Angebot an Privat-Universitäten. Auch anspruchsvolle Aufnahme-Prüfungen sind ein Grund dafür, dass es weniger Studenten an öffentlichen Universitäten gibt.