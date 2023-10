In Spanien trat mit 1. Oktober ein neues Gesetz in Kraft. Dieses neue Gesetz ist ein Tier-Schutz-Gesetz. In dem Gesetz geht es vor allem um Hunde und Katzen. Es gibt jetzt einen sogenannten "Haustier-Führerschein". Besitzer von Haus-Tieren müssen in Zukunft einen Schnell-Kurs machen.

Sterilisations-Pflicht

Bisher landeten viele Hundewelpen und Katzenbabys im Tierheim. In Zukunft dürfen sich Haustiere nur noch bei registrierten Züchtern vermehren. Alle Katzen, die von Tierheimen oder Züchtern abgegeben werden, müssen sterilisiert sein. Hunde in Tierheimen müssen ebenso sterilisiert werden. Sterilisation bedeutet, dass ein Arzt bei dem Tier einen Eingriff vornimmt, sodass sich das Tier nicht weiter fortpflanzen kann.

Hunde und Katzen müssen jetzt auch markiert und registriert werden. Sie sollen einen Chip bekommen mit den Daten ihrer Besitzer. Wer eine Katze oder einen Hund haben möchte, muss nun auch eine Prüfung ablegen. Außerdem darf man eine Katze oder einen Hund nur bei einem Tierheim oder Züchter mit Genehmigung abholen.

Erhöhte Strafen

Die Strafen für das Aussetzen von Tieren wurden erhöht. Wenn man ein Tier aussetzt, muss man mit einer Strafe von 10.000 bis 50.000 Euro rechnen. Wird ein Tier gequält, wie zum Beispiel bei einem Hahnen-Kampf, drohen Strafen von 200.000 Euro oder Gefängnis.

Weiterhin Stier-Kämpfe

Trotz des neuen Gesetzes sind Stier-Kämpfe in Spanien weiterhin erlaubt. Diese gelten als nationales Kulturgut. Auch gab es keine Änderungen beim Halten von Jagd-Hunden.