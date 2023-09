Ab 15. Oktober gibt es ein neues Gesetz in der Europäischen Union (EU). Die EU-Kommission hat beschlossen, dass in Kunst-Rasen und Kosmetik-Artikeln kein Mikro-Plastik sein darf. Die EU-Kommission kümmert sich um Gesetze und darum, dass diese in der EU eingehalten werden.

Mikro-Plastik

Mikro-Plastik sind winzige Plastik-Teilchen. Sie können sich in verschiedenen Produkten, im Wasser und auch in Lebensmitteln befinden. Es gibt verschiedene Arten von Mikro-Plastik. Es gibt feste Plastik-Teilchen, aber auch halbfeste, flüssige und lösliche Plastik-Teile. Mit dem neuen Gesetz wird verhindert, dass Millionen Tonnen Mikro-Plastik in die Umwelt gelangen.

Das Verbot betrifft Mikro-Plastik, dass bewusst Produkten beigefügt wird. Plastik-Teilchen, die kleiner als 5 Millimeter, nicht löslich und schwer abbaubar sind, dürfen nicht mehr beigefügt werden.

Verkaufs-Verbot

Ab 15. Oktober dürfen bestimmte Kosmetik-Produkte nicht mehr verkauft werden. Betroffen sind Kosmetik-Produkte mit losem Glitter oder Mikro-Perlen.

Auch in Kunst-Rasen, Wasch-Mitteln, Dünge- und Pflanzenschutz-Mitteln, Spielzeugen und Arznei-Produkten darf in Zukunft kein Mikro-Plastik mehr sein. Eine Ausnahme gibt es bei Produkten, die in der Industrie verwendet werden. Flüssige Mikro-Plastik-Arten sind von dem Verbot ebenfalls nicht betroffen.

Lange Fristen

Bei bestimmten Kosmetik-Produkten gilt das Verbot sofort. Bei den meisten anderen Kosmetik-Produkten gibt es eine lange Übergangs-Frist. Bei Lippenstiften zum Beispiel beträgt die Frist 12 Jahre. Bei Sportplätzen 8 Jahre. Die Übergangs-Zeit ist dafür, dass die Unternehmen auf eine mikro-plastik-freie Herstellung umstellen können.