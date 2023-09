Am Mittwoch (20. September) wurde bestätigt, dass Österreich 4 neue Flugzeuge des Typs C-390 "Millenium" kaufen wird. Dies gab Verteidigungs-Ministerin Klaudia Tanner in einer Presse-Konferenz bekannt. Die 4 neuen Flugzeuge des brasilianischen Flugzeug-Bauers Embraer sollen die älteren 3 Flugzeuge des Typs C-130 "Hercules" ersetzen. Die neuen Flugzeuge sollen spätestens im Jahr 2030 in Österreich ankommen.

Zusammen-Arbeit mit den Niederlanden

Österreich wird sich bei dem Handel mit den Niederlanden zusammentun. Diese wollen ebenfalls ihre alten Flugzeuge des Typs "Hercules" durch neue C-390 "Millenium"-Flugzeuge ersetzen. In den nächsten Monaten werden sich Österreich und die Niederlande zusammentun und besprechen. Anfang des Jahres 2024 soll ein Vertrag fertig sein. 2 bis 3 Jahre danach wird mit der Lieferung der Flugzeuge gerechnet.

Die Flugzeuge des brasilianischen Flugzeug-Bauers Embraer wurden ausgewählt, weil sie allen technischen Vorrausetzungen des Bundes-Heeres entsprechen. Zum Beispiel können sie einen S-70 "Black Hawk"-Hubschrauber transportieren. Die Flugzeuge vom Typ C-390 "Millenium" werden mittlerweile von Portugal, Ungarn und Brasilien eingesetzt.

600 Millionen Euro

Ein Flugzeug soll etwa 130 bis 150 Millionen Euro kosten. Das wären bei 4 Flugzeugen in etwa 600 Millionen Euro. Da Österreich die Flugzeuge gemeinsam mit den Niederlanden beschaffen wird, hofft man auf einen niedrigeren Preis.