Die UEFA Champions League wird heute (19. September) eröffnet. Zum letzten Mal spielen 32 Mannschaften gegeneinander. Ab kommender Saison (2024/2025) werden insgesamt 36 Mannschaften dabei sein.

Die UEFA Champions League wurde von der UEFA ins Leben gerufen. UEFA ist der europäische Fußball-Verband. Die Champions League ist die höchste europäische Spiel-Klasse für Vereine.

Viele österreichische Spieler

Red Bull Salzburg ist die einzige österreichische Mannschaft in der dies-jährigen UEFA Champions League. Neben Red Bull Salzburg spielen insgesamt noch 11 österreichische Spieler bei 9 unterschiedlichen Mannschaften mit. Noch nie in der Geschichte der UEFA Champions League sind so viele österreichische Spieler dabei.

Zu den Favoriten zählen Manchester City, Real Madrid und Bayern München. Der Gewinner der letzten UEFA Champions League war Manchester City.