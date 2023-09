In Triest (Italien) ist am Sonntag (17. September) das US-Amerikanische Kriegs-Schiff "USS Gerald R. Ford" angekommen. Es ist das größte Kriegs-Schiff der Welt. 5 Tage soll es in Triest bleiben. Der Besuch des Schiffes soll die starke Beziehung zwischen Italien und den Vereinigten Staaten zeigen.

337 Meter lang

Das Kriegs-Schiff "USS Gerald R. Ford" ist 337 Meter lang. Zudem kann das Schiff bis zu 75 Kampf-Jets transportieren. Das Kriegs-Schiff kostet 13 Milliarden US-Dollar. Zuletzt hatte das Kriegs-Schiff an NATO-Übungen in Norwegen, Türkei und Griechenland teilgenommen.

Die "USS Gerald R. Ford" hat eine Besatzung von 4.500 See-Leuten. Das Kriegs-Schiff soll in den nächsten Tagen viele Touristen anlocken. Der Bürgermeister von Triest Roberto Dipiazza lobte zudem die Ankunft des Kriegs-Schiffs.