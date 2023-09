Im Jahr 1923 wurde die heutige Jolly-Fabrik in Graz-Gösting gegründet. Damals unter dem Namen Zeus-Bleistift-Fabrik. In Graz produzieren 43 Mitarbeiter Bunt-Stifte, Wachs-Malfarben und Wasser-Farben der Marke Jolly. Diese Marke gibt es seit dem Jahr 1965. 8 von 10 Produkte werden für Österreich produziert. Der Rest geht in andere Länder.

40 Arbeits-Schritte

In der Grazer Jolly-Fabrik werden jedes Jahr 40 Millionen Bunt-Stifte hergestellt. Die Stifte sind in 90 Farben erhältlich. Um einen Stift herzustellen, sind 40 Arbeits-Schritte nötig. Das beginnt beim Mischen und Kneten der Pigmente, Füll-Stoffe, Wachse und Binde-Mittel. Danach wird die Masse gepresst und zu langen Stäben gezogen. Diese werden dann zu Minen geschnitten und mehrere Tage getrocknet. Später werden die Minen in 2 Holz-Teilen verleimt, sodass die fertigen Stifte entstehen. Danach werden diese noch geschnitten, lackiert, gespitzt, beschriftet und verpackt.

Neue Ideen

Kinder und Jugendlichen nutzen heute oft das iPad oder Computer. Sie malen seltener mit Bunt-Stiften als früher. Die Firma Jolly arbeitet ständig an neuen Produkten, mit denen die Kinder und Jugendlichen Freude haben.