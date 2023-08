In Graz eröffnet am 11. September eine neue Einrichtung, die Gesundheits-Drehscheibe. Sie befindet sich in der Annenstraße 28 in der Nähe des Annenhof-Kinos. Die Gesundheits-Drehscheibe bietet eine leicht zugängliche, kostenlose Gesundheits-Beratung an. Die Gesundheits-Drehscheibe ist einzigartig in Österreich.

11 Mitarbeiter werden die Menschen unterstützen. Es gibt Pflege-Kräfte, Psycho-Therapeuten, Physio-Therapeuten und Sozial-Arbeiter, die zur Unterstützung dort sind. Melden kann man sich, wenn man eine chronische Erkrankung hat, suchtkrank ist oder einfach allgemeine Fragen zu einem gesunden Lebens-Stil hat. Es gibt 3 Behandlungs-Zimmer und Beratung in unterschiedlichen Sprachen.

Die Idee für die Gesundheits-Drehscheibe entstand durch eine Einrichtung in Hamburg (Deutschland). Dort gibt es einen sogenannten Gesundheits-Kiosk. Der Gesundheits-Kiosk wurde errichtet, damit jeder Mensch, egal ob arm oder reich, Zugang zum Gesundheits-Bereich hat. Damit soll der Unterschied der Lebens-Erwartung zwischen arm und reich kleiner werden.