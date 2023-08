Das Land Dänemark und die Niederlande werden der Ukraine F-16-Kampfjets liefern. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich am Montag (21. August) in Dänemark dafür. Dänemark hat der Ukraine 19 Kampfjets zugesagt. Zuvor hatten die USA der Lieferung zugestimmt. Da die F-16-Kampfjets in den USA gebaut wurden, mussten die USA der Lieferung zustimmen. Auch die Niederlande kündigte an, der Ukraine 42 Kampfjets zu liefern. Die ersten Flieger sollen bis zum Jahres-Wechsel geliefert werden.

Innerhalb der Nato führen die beiden Länder Dänemark und Niederlande eine Zusammenarbeit an. Ziel ist es seit dem Sommer, ukrainische Piloten für die Nutzung der F-16-Kampfjets auszubilden. Mit den Kampfjets sollen sich die Ukrainer besser in der Luft verteidigen können. Eine Bedingung für die Lieferung der Kampfjets ist es, dass die Ukraine die Kampfjets nur zur Verteidigung im eigenen Land benutzen dürfe.

Russland kritisierte die Lieferung der Kampfjets.