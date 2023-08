In Österreich halten 4.400 Betriebe 27 seltene Nutztier-Rassen. Diese waren in den 1990er-Jahren vom Aussterben bedroht. Durch ein österreichisches Erhaltungs-Zuchtprogramm hat sich die Zahl der gefährdeten Nutztier-Rassen nun wieder fast vervierfacht. So wird zum Beispiel ein Rinder-Erhaltungs-Betrieb mit 620 Euro pro Zucht-Tier gefördert. Vor 25 Jahren gab es in Österreich einen Bestand von über 14.000 gefährdete Nutz-Tiere. Bis zum Jahr 2022 stieg der Bestand dieser Tiere auf über 55.000.

27 seltene Nutztier-Rassen

Zu den gefährdeten Nutztier-Tieren zählen 9 Rinder-, 8 Schaf-, 7 Ziegen-, 2 Schweine- und 1 Pferde-Rasse. In der Steiermark betrifft es zum Beispiel die Schecken-Ziege oder das Murbodner Rind.