In der Steiermark gibt es eine neue Möglichkeit für Kranken-Transporte. Kranken-Transporte können nun auch von Taxis durchgeführt werden. Dies ermöglicht eine neue Vereinbarung der Österreichischen Gesundheits-Kasse (ÖGK) und der Wirtschafts-Kammer Steiermark.

Bisher gab es Kranken-Transporte in Taxis nur für Personen, die zur Chemo-Therapie, Strahlen-Therapie oder zur Dialyse fahren mussten. Nun können alle kranken Personen, die geh-unfähig sind, Taxis für Kranken-Transporte nutzen. Geh-unfähig bedeutet, dass die kranke Person nicht in der Lage ist, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Um die Taxis für einen Kranken-Transport nutzen zu können, braucht es eine Transport-Anweisung. Diese wird vom behandelnden Arzt ausgestellt. In der Steiermark können dafür 169 Taxi-Unternehmen beauftragt werden. Die Verrechnung erfolgt zwischen der ÖGK und dem Transport-Unternehmen.

Ist beim Transport ein Sanitäter notwendig, muss eine Rettungs-Organisation beauftragt werden.

Wenn der Kranken-Transport mit einem privaten Auto erfolgt, benötigt man eine Transport-Bescheinigung. Dann werden auch diese Kosten ersetzt.

Die neue Vereinbarung ist eine Entlastung für die Rettungs-Dienste. Außerdem sollen dadurch die Wartezeiten verkürzt werden.