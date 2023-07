Am Sonntag (23. Juli) wurde in Spanien eine neue Regierung gewählt. Die konservative Volkspartei (PP) bekam dabei die meisten Stimmen. Nach den vorläufigen Ergebnissen hat diese 32,5 Prozent der Stimmen bekommen. Eine konservative Partei hält an traditionellen Werten und Vorstellungen fest. Oft werden moderne Entwicklungen als kritisch angesehen.

Auf dem 2. Platz liegt die sozialdemokratische Partei (PSOE) mit 32 Prozent der Stimmen. Momentan ist der Sozialdemokrat Pedro Sánchez der Regierungs-Chef. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,4 Prozent. Die Vox-Partei hat 12,4 Prozent der Stimmen erhalten. Die Vox-Partei gilt als rechte und europa-kritische Partei.

Schwierige Regierungs-Bildung

Die konservative Volkspartei und die Vox-Partei wollten zusammen regieren. Dafür haben sie aber nicht genug Stimmen. Nun müssen sich alle Parteien beraten, um eine Regierung zu bilden.

Der Vox-Partei-Chef hat bereits vor der Wahl angekündigt, Gesetze wieder abzuschaffen. Das würde zum Beispiel das Recht auf Abtreibung oder Gesetze zur Gleichstellung von Frauen, Homosexuellen und Trans-Menschen betreffen.