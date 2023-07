Seit 1 Woche gibt es Groß-Brände auf der griechischen Ferien-Insel Rhodos. Zehntausende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Darunter sind tausende österreichische Urlauber. Noch nie mussten so viele Menschen auf einmal evakuiert werden.

Die Wald-Brände im Süd-Osten von Rhodos sind außer Kontrolle geraten. Die Feuerwehren sind mit Lösch-Flugzeugen und Hubschraubern im Einsatz. Die Gefahr für Wald-Brände ist weiterhin sehr hoch. Grund sind die Trockenheit und der zunehmende Wind. Es wird wohl noch mehrere Tage dauern, bis das Feuer unter Kontrolle ist.

Auch auf den griechischen Halb-Inseln Peloponnes und Korfu sind Brände ausgebrochen. Die Brand-Gefahr bleibt weiterhin hoch.

Hitze-Welle in Griechenland

Die Hitze-Welle in Griechenland dauert schon länger. Mehr als 40 Grad wurden in vielen Orten gemessen. Laut Vorhersagen soll die Hitze-Welle in Griechenland bald zu Ende gehen. Auch in anderen Ländern weltweit gibt es Hitze-Wellen.