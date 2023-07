Facebook, Twitter und andere Online-Netzwerke sind sehr beliebt. Eine aktuelle Untersuchung zeigt, dass diese mehr als 5 Milliarden Menschen nutzen. Das sind mehr als 60 Prozent der Weltbevölkerung. Das bedeutet, mindestens 6 von 10 Menschen auf der Welt nutzen Online-Plattformen.

Die beliebtesten Plattformen weltweit sind WhatsApp, Instagram und Facebook. Auch TikTok ist in vielen Ländern beliebt. Häufig genutzt werden auch Twitter, Messenger und Telegram.

Bis zu 4 Stunden pro Tag

Im Vergleich zum Vorjahr nutzen mehr Menschen Facebook, Twitter und andere Online-Plattformen. Gestiegen ist auch die Dauer, die sie auf diesen Plattformen verbringen. Im Durchschnitt sind es 2 Stunden und 26 Minuten, also fast 2,5 Stunden jeden Tag. Dies ist von Land zu Land anders: In Brasilien etwa verbringen die Menschen fast 4 Stunden täglich auf Online-Netzwerken. In Japan hingegen nur weniger als 1 Stunde.