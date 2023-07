Der bekannte steirische Vinzi-Pfarrer Wolfgang Pucher ist mit 85 Jahren gestorben. Er ist während seines Urlaubes nach einem medizinischen Notfall gestorben.

Wolfgang Pucher gründete die Vinziwerke im Jahr 1990. Seit 1973 leitete er die Pfarre Graz-St. Vinzenz. Wolfgang Pucher hatte zahlreiche Auszeichnungen bekommen. Beispielsweise das Silberne Ehrenzeichen der Republik, das Bundes-Ehrenzeichen und das große Ehrenzeichen des Landes Steiermark. Er setzte sich gegen die Armut und für Obdachlose ein. Erst im Juni feierte Wolfgang Pucher sein 60-jähriges Priester-Jubiläum.

Vinziwerke

Die Vinziwerke gibt es seit dem Jahr 1990. In Graz-Eggenberg starteten die Vinziwerke. Mittlerweile gibt es 40 Häuser der Vinziwerke. Einrichtungen gibt es in Wien, Graz und Salzburg. Diese sollen Menschen in Krisen-Situationen helfen. Dort gibt es beispielsweise Not-Schlafstellen, Lebensmittel oder warme Mahlzeiten.

In Gedenken an Wolfgang Pucher gibt es am Donnerstag (20. Juli) ein erstes Beten in der Pfarrkirche Graz-St. Vinzenz.