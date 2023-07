Bisher haben die Tier-Babys im Tiergarten Schönbrunn in Wien immer Namen bekommen. Sie wurden fotografiert und präsentiert. Fast so wie Menschen-Babys. Das kritisiert der neue Zoo-Direktor. Er sagt, dass Wild-Tiere damit vermenschlicht werden.

Arten-Schutz im Mittelpunkt

Ihm ist aber nicht nur das einzelne Tier wichtig, sondern der Schutz aller Tier-Arten. Tier-Schutz bedeutet auch verschiedene Tier-Arten zu erhalten und in den Tier-Gärten zu züchten. Das will er nun vermehrt in den Mittelpunkt rücken. Damit will man in Zukunft mehr auf den wissenschaftlichen Teil der Arbeit im Tier-Garten setzen.